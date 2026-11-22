Theo phản ánh của người dân, hơn 1 tháng nay tuyến phố Nhật Tảo và đường Tân Xuân luôn trong tình trạng nắng thì bụi, mưa thì lầy lội. Nguyên nhân là bởi khu vực này hiện đang được triển khai thi công tuyến ống truyền dẫn nước sạch số 1 do Nhà máy nước mặt sông Hồng thực hiện. Việc thi công gây ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông đi lại và môi trường sống của người dân địa phương, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.