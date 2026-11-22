Hạn chế giao thông nhiều tuyến đường quanh Sân Mỹ Đình
Tối nay (22/11), tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra buổi tổng duyệt chương trình ghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, CSGT thành phố Hà Nội đã triển khai phương án phân luồng, điều chỉnh giao thông trên nhiều tuyến đường xung quanh khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Người dân cần chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đi vào các tuyến đường bị hạn chế trong thời gian tổ chức tổng duyệt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/han-che-giao-thong-nhieu-tuyen-duong-quanh-san-my-dinh-246261122180840709.htm