Hạn chế giao thông đường thủy trên sông Ninh Cơ trong 3 ngày để thi công đường dây 220kV

Hạn chế giao thông đường thủy nội địa qua sông Ninh Cơ từ ngày 7/11 đến hết ngày 9/11 để phục vụ thi công đường dây 220kV.

Theo đó, thời gian hạn chế giao thông từ ngày 7/11 đến hết ngày 9/11. Trong đó, buổi sáng từ 7h đến 11h30’ và buổi chiều từ 13h30’ - 17h30’.

Phạm vi hạn chế tại khu vực thi công đường dây điện từ cột VT43 sang cột VT46, thuộc gói thầu số 15: Xây lắp đường dây 220kV từ G16 (VT39) - ĐC thuộc dự án TBA 220kV Hải Hậu và đường dây đấu nối (khu vực lý trình khoảng Km30+450 tuyến ĐTNĐ quốc gia sông Ninh Cơ; Bờ trái thuộc xã Hải Hậu, bờ phải thuộc xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình).

Trong thời gian hạn chế giao thông, tất cả các phương tiện thuỷ bị cấm lưu thông qua khu vực thi công.

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình yêu cầu tất cả các phương tiện thuỷ nội địa khi đi đến đoạn sông trên phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của các báo hiệu đường thuỷ nội địa được lắp đặt tại khu vực. Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định có liên quan.