Hạn chế giao thông đường dẫn cầu Rạch Miễu để sửa chữa mặt đường ĐT.870

Hạn chế phương tiện lưu thông để phục vụ duy tu bảo dưỡng mặt đường

Trong thời gian này, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp áp dụng phương án phân luồng, hạn chế giao thông trên tuyến, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường theo cả hai hướng giữa cầu Rạch Miễu 2 và Quốc lộ 1 ngã tư Đồng Tâm.

Tuy nhiên, người tham gia giao thông phải tuân thủ sự điều tiết, phân làn của lực lượng làm nhiệm vụ và các biển báo giới hạn tốc độ. Riêng xe tải từ 3 trục trở lên bị cấm lưu thông từ ĐT.864 vào ĐT.870, có thể đi vòng theo ĐT.870B hoặc QL.60 để ra QL.1.

Khuyến cáo các phương tiện di chuyển chậm khi qua khu vực đường đang sửa chữa.

Để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chỉ đạo nhà thầu thực hiện đầy đủ các biện pháp theo quy định, thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn, từng làn xe và ưu tiên làm vào ban đêm. Đồng thời, Sở đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), UBND phường Trung An, xã Long Hưng và xã Kim Sơn bố trí lực lượng phối hợp với đơn vị thi công để giữ gìn an ninh trật tự và điều tiết giao thông.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan báo chí, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã vận tải phổ biến rộng rãi nội dung trên để người dân chủ động chọn lộ trình phù hợp. Khi qua khu vực thi công, người dân cần tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu và hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường.