Hạn chế giao thông 2km trên sông Đuống trong ngày 16/9

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Đuống để phục vụ tổ chức kiểm tra thực hành cấp chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa.

Sông Đuống nhìn từ trên cao (Ảnh minh họa).

Theo đó, thời gian hạn chế giao thông từ 6h đến 18h ngày 16/9/2026. Phạm vi hạn chế nằm trong khoảng từ Km 45+100 đến Km 47+100 trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Đuống, với chiều dài khoảng 2km.

Khu vực bờ trái thuộc địa phận xã Phù Đổng, bờ phải thuộc địa phận xã Thuận An, thành phố Hà Nội.

Trong thời gian hạn chế, giao thông tại khu vực được tổ chức theo chuẩn tắc luồng đã công bố. Các phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực phải tuân thủ chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa được lắp đặt, đồng thời chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật có liên quan.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc hạn chế giao thông được thực hiện theo đề nghị của Công ty cổ phần Trường dạy nghề và phát triển công nghệ Hà Nội, nhằm phục vụ tổ chức kiểm tra thực hành cấp chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa.