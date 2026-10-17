Hạn chế 4 luồng hàng hải để vận chuyển nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn

Bảo đảm an toàn hàng hải khi vận chuyển nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Theo thông báo của Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh, việc hạn chế lưu thông được thực hiện theo phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được chấp thuận, phục vụ lai kéo sà lan TRUNG NAM S 05 chở kết cấu thép siêu trường, siêu trọng trên boong.

Đoàn lai kéo gồm tàu kéo chính VNL VISION và 3 tàu lai hỗ trợ là VNL Voyager, VNL Future và VNL 05.

Cụ thể, từ 5 giờ đến 18 giờ ngày 18/10, đoàn lai kéo di chuyển từ bến cảng thuộc Công ty Cổ phần Đóng tàu Đại Dũng trên sông Dinh đến bến phao SR-05 của Công ty Cổ phần Nhà Rồng trên sông Soài Rạp.

Tiếp đó, từ 5 giờ đến 18 giờ ngày 19/10, đoàn lai kéo di chuyển từ bến phao BP-SR5 trên sông Soài Rạp đến Rạch Bến Nghé, thuộc luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu.

Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan, chủ tàu, thuyền trưởng và người điều khiển phương tiện hoạt động trên các tuyến luồng chủ động nắm bắt thông tin, bố trí kế hoạch hành trình phù hợp, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn hàng hải trong thời gian diễn ra hoạt động lai kéo.

Trước đó, rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu vòm thép chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên, khu vực Rạch Dừa.

Kết cấu vòm thép chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên.

Theo kế hoạch, sáng 18/10, sà lan Trung Nam S05 sẽ rời cảng Đông Xuyên, bắt đầu hành trình khoảng 124 km qua vịnh Ghềnh Rái, các tuyến sông Dinh, Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè và sông Sài Gòn để đưa kết cấu cầu về TP Hồ Chí Minh. Đoàn lai dắt gồm tàu kéo chính, hai tàu lai dắt điều chỉnh hướng và một tàu kéo dự phòng. Để bảo đảm an toàn, sà lan dự kiến chỉ di chuyển vào ban ngày và neo đậu tại các vị trí phù hợp vào ban đêm.

Dự kiến chiều 19/10, sà lan sẽ đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm, chuẩn bị cho công tác hợp long theo kế hoạch ngày 21/10.

Theo phương án thi công, sà lan sẽ được xoay ngang, đưa kết cấu vòm cầu chính vào vị trí giữa hai trụ TC01 và TC02 để kết nối với các mố trụ. Công đoạn này đòi hỏi sự tính toán chính xác về kỹ thuật và điều kiện thủy văn. Các chuyên gia đã dành nhiều tháng theo dõi mực nước, dòng chảy trên sông Sài Gòn nhằm lựa chọn thời điểm nước tương đối ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt và kết nối kết cấu cầu.

Sau hơn một năm thi công, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài khoảng 720m, kết nối trung tâm thành phố (phường Sài Gòn) với Khu đô thị Thủ Thiêm (phường An Khánh). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, do Nutifood tài trợ. đang tiến gần đến giai đoạn hoàn thiện.

Công tác hợp long nhịp cầu đi bộ theo kế hoạch vào ngày 21/10.

Công trình lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP Hồ Chí Minh, góp thêm không gian công cộng phục vụ người dân và du khách.

Phối cảnh cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hình tượng lá dừa nước - Ảnh: Liên danh Chodai - Takashi Niwa Architects và Chodai Kisojiban Việt Nam

Công trình gây ấn tượng với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước – biểu tượng đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ. Nhịp chính dài khoảng 400m, rộng 4,5m, sử dụng kết cấu thép nhẹ. Cầu có tĩnh không thông thuyền rộng 80m, cao 10m, bảo đảm điều kiện lưu thông đường thủy trên tuyến sông quan trọng này.