Han Chae Young tuổi 46 vẫn đẹp như búp bê, vóc dáng khiến khán giả xuýt xoa

Han Chae Young ở tuổi 46 tiếp tục khiến khán giả chú ý với diện mạo trẻ trung cùng vóc dáng nổi bật. Nữ diễn viên được mệnh danh là “búp bê Barbie nguyên bản” của màn ảnh Hàn khoe loạt ảnh mới nhân dịp Tết Trung thu, nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Cụ thể, mới đây, Han Chae Young đăng tải nhiều hình ảnh đời thường lên mạng xã hội kèm lời chúc: “Chúc một ngày thật vui vẻ, chúc mọi người có một kỳ nghỉ thật hạnh phúc”. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên xuất hiện tại một không gian được cho là sảnh của một khách sạn cao cấp, nhanh chóng thu hút sự chú ý với diện mạo nổi bật.

Han Chae Young ở tuổi 46 tiếp tục khiến khán giả chú ý với diện mạo trẻ trung cùng vóc dáng nổi bật.

Gương mặt nhỏ nhắn cùng những đường nét sắc sảo của Han Chae Young tiếp tục trở thành điểm nhấn. Nữ diễn viên được nhận xét sở hữu vẻ đẹp nổi bật, gần như không thay đổi nhiều theo thời gian. Đặc biệt, cô diện một chiếc váy mini màu tím với phần tay phồng độc đáo và thiết kế cut-out táo bạo ở khu vực ngực. Trang phục giúp Han Chae Young khoe vóc dáng thon gọn và phong thái thời trang sang trọng.

Nữ diễn viên kết hợp bộ váy với mái tóc dài uốn gợn sóng được thả tự nhiên, tạo cảm giác nữ tính và thanh lịch. Khi cầm bó hoa hoặc ngồi trên ghế sofa tạo dáng, Han Chae Young tiếp tục gây chú ý bởi vóc dáng cao ráo cùng đôi chân thon dài. Tổng thể diện mạo của cô vừa mang nét kiêu kỳ, vừa có sự mềm mại nhờ nụ cười nhẹ nhàng.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều người gửi lời chúc đến nữ diễn viên trong dịp lễ, đồng thời không ngừng xuýt xoa trước nhan sắc ở tuổi 46. “Chúc bạn có một kỳ nghỉ thật hạnh phúc”, “Han Chae Young vẫn đẹp quá”, “Đúng là búp bê Barbie”, “Nhan sắc này thật sự không giống tuổi 46” hay “Vừa sang trọng vừa trẻ trung” là những bình luận nổi bật.

Loạt ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Han Chae Young kết hôn với một doanh nhân hơn cô 4 tuổi vào năm 2007. Cặp đôi có một con trai. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn duy trì công việc song song với cuộc sống gia đình, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tích cực với người hâm mộ.