Hầm xe khu dân cư ở Tp.HCM ngập ngang cổ: 'Nước dâng cuồn cuộn như dòng sông'

Ngày 8/10, người dân và nhân viên tại khu dân cư này cùng các đơn vị vẫn tất bật bơm nước, dọn dẹp và xử lý hậu quả do mưa lớn tối ngày 7/10 vừa qua trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 7/10, mưa lớn bắt đầu trút xuống khu vực Gò Vấp. Chỉ trong thời gian ngắn, nước trên đường Phan Văn Trị dâng cao, không thoát kịp rồi tràn vào khu dân cư Cityland Park Hills.

Hầm xe biến thành hầm nước tích lại từ trận mưa tối qua.

Tại khu vực đường số 7, nhiều căn nhà phố bị nước tràn vào tầng hầm. Người dân cho biết, ban đầu chỉ nghĩ đây là một trận mưa lớn thông thường nên chủ động kê cao đồ đạc, máy móc. Tuy nhiên, nước dâng quá nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay.

Bà Lương Thị Hường, một người dân sinh sống tại khu vực, cho biết, khoảng 17 giờ 30, mưa bắt đầu lớn rồi càng lúc càng mạnh. Gia đình bà chủ động kê ghế, đồ đạc và máy móc lên cao để tránh nước.

Bà Lương Thị Hường kể lại thời điểm nước dâng cao khiến gia đình không kịp trở tay.

“Nhưng lần này nước lên quá nhanh, gần như không kịp trở tay. Nước từ ngoài đường tràn vào, dâng cuồn cuộn giống như dòng sông. Ban đầu còn ở dưới chân, sau đó nước lên tới đầu gối rồi nhanh chóng dâng cao hơn”, bà Hường kể.

Theo bà Hường, khi nước tràn vào hầm, bà phải lấy kính bơi để tìm cách vào bên trong lấy đồ nhưng nước dâng quá nhanh nên không thể di chuyển tài sản kịp.

“Lúc đó tôi phải lấy kính bơi rồi tìm cách vào trong hầm để lấy đồ, nhưng nước lên nhanh quá nên cũng không lấy được bao nhiêu. Có những đồ đạc chưa kịp di chuyển thì đã bị nước nhấn chìm”, bà Hường nói.

Nước nhanh chóng dâng từ cổ chân lên tới yên xe máy.

Tại một văn phòng công ty gần đó, thời điểm mưa lớn, nhiều nhân viên vẫn đang làm việc ở các tầng phía trên. Khi phát hiện nước tràn xuống hầm, mực nước đã nhanh chóng dâng từ cổ chân lên tới yên xe máy.

Nhiều người chỉ kịp dắt xe ra ngoài, trong khi không ít phương tiện vẫn bị mắc kẹt và ngâm trong nước.

Ông Văn Quang, một người dân sinh sống tại khu vực từ năm 2016, cho biết, đây là lần đầu tiên trong gần 10 năm ông chứng kiến cảnh ngập sâu như vậy.

Theo ông Quang, nước từ đường Phan Văn Trị không thoát kịp đã dồn vào khu vực đường số 7. Những căn nhà nằm gần mặt đường bị ảnh hưởng nặng hơn.

Ông Văn Quang cho biết đây là lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh ngập sâu như vậy.

“Khoảng 5 giờ mấy chiều, mưa bắt đầu rất lớn. Lượng nước đổ xuống quá nhiều khiến hệ thống thoát nước không kịp, sau đó nước tràn vào khu vực này. Tôi về đây ở từ năm 2016 nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến tình trạng ngập như vậy”, ông Quang chia sẻ.

Dù đã đóng cửa, nước vẫn tràn vào tầng hầm nhà ông. Chỉ trong thời gian ngắn, mực nước dâng tới khoảng ngực người lớn. Hai xe máy cùng nhiều đồ đạc bị ngâm trong nước, một số vật dụng nổi lềnh bềnh.

Các thiết bị điện tử bị ngấm nước hư hỏng.

“Trước đây, tôi vẫn nghĩ khu vực này nằm ở vị trí khá cao của Gò Vấp nên không bao giờ nghĩ sẽ có lúc bị ngập. Nhưng trận mưa này quá lớn, nước không thể tiêu thoát kịp nên cuối cùng vẫn tràn vào nhà”, ông Quang nói.

Theo ông Quang, gia đình ông không bị thiệt hại quá lớn do không để nhiều hàng hóa dưới tầng hầm. Một số đồ gỗ và vật dụng sinh hoạt bị ảnh hưởng, sau khi hút nước và vệ sinh lại cơ bản có thể sử dụng.

Người dân thu dọn đồ đạc sau trận ngập.

Tuy nhiên, một máy bơm của gia đình ông bị cháy sau thời gian hoạt động liên tục để xử lý nước ngập.

Không chỉ các hộ dân, một chi nhánh ngân hàng trong khu vực cũng bị nước tràn vào hầm để xe. Trong buổi sáng ngày 8/10, mực nước tại đây vẫn còn hơn 1m, hàng chục xe máy bị ngập sâu.

Theo nhân viên tại ngân hàng này, chiều tối 7/10, đường Phan Văn Trị ngập sâu khiến nước nhanh chóng tràn vào hầm. Thời điểm đó, nhiều nhân viên vẫn đang làm việc nên xe máy chưa kịp đưa ra ngoài.

Có thời điểm trong đêm, nước trong hầm dâng tới ngang cổ người lớn, khoảng hơn 1,5m.

Người dân dùng máy bơm hút nước, thu dọn đồ đạc sau trận ngập.

Anh Nguyễn Công Nước, làm việc tại khu vực, cho biết, các tầng hầm thường được trang bị máy bơm tự động. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố mất điện, hệ thống bơm không thể hoạt động khiến nước tiếp tục tích tụ và dâng cao.

Để xử lý lượng nước lớn, người dân và các doanh nghiệp phải thuê máy bơm công suất lớn từ bên ngoài.

Từ đêm 7/10 đến sáng 8/10, nhiều máy bơm được huy động hoạt động liên tục 5-6 giờ để hút nước khỏi các tầng hầm. Riêng tại chi nhánh ngân hàng, khoảng 5 máy bơm được sử dụng cùng lúc.

Sáng 8/10, tại khu dân cư Cityland Park Hills, người dân tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, kiểm tra tài sản và đưa những xe máy bị ngâm nước ra ngoài. Một số máy bơm vẫn hoạt động để xử lý lượng nước còn lại trong các tầng hầm.

Trận mưa lớn cũng khiến nhiều hộ dân phải kiểm tra lại hệ thống điện, máy bơm và các thiết bị trong tầng hầm trước khi đưa vào sử dụng trở lại.