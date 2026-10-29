Hàm Thuận sẽ thực hiện các thủ tục thu hồi đất nếu không bàn giao mặt bằng dự án Trạm 110 kV Hàm Thuận Bắc

Khu vực đầu tư công trình Trạm 110 kV Hàm Thuận Bắc và nhánh rẽ đấu nối, thôn Hàm Đức, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

Nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho khu vực phía Đông Lâm Đồng, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã đầu tư công trình Trạm 110 kV Hàm Thuận Bắc và nhánh rẽ đấu nối tại thôn Hàm Đức, xã Hàm Thuận. Công trình được phát lệnh khởi công từ ngày 20/8/2026 nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có mặt bằng để thi công.

Ông Võ Huy Tâm, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng thông tin, công trình Trạm 110 kV Hàm Thuận Bắc và nhánh rẽ đấu nối được Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam quản lý và điều hành dự án, Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo ông Tâm, công trình hiện đã trễ tiến độ thi công do một số hộ dân chưa đồng thuận giao mặt bằng. Trong khi đó, mục tiêu của dự án là bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trực tiếp cấp điện cho khu vực phía Đông Lâm Đồng, trong đó có khu vực xã Hàm Thuận và sân bay Phan Thiết.

"Khu vực này vào mùa khô, nhu cầu phụ tải tăng rất cao, nếu không kịp thời đưa Trạm 110 kV Hàm Thuận Bắc và nhánh rẽ đấu nối vào vận hành sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch cấp điện”, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng Võ Huy Tâm cho biết.

Ông Võ Huy Tâm, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng

Ông Nguyễn Trọng Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận cho biết, công trình Trạm 110 kV Hàm Thuận Bắc và nhánh rẽ đấu nối là công trình được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, thuộc nhóm công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất. Để thực hiện công trình này, có 12 trường hợp hộ dân thôn Hàm Đức, xã Hàm Thuận thuộc diện Nhà nước bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đến nay, địa phương đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm theo trình tự thủ tục từ họp dân để công khai phương án, ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định. Địa phương đã tổ chức kiểm đếm 11/12 trường hợp và họp xét thông qua 9/12 trường hợp thuộc diện bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 1 số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

Phần lớn diện tích thu hồi đất phục vụ công trình Trạm 110 kV Hàm Thuận Bắc và nhánh rẽ đấu nối là đất nông nghiệp

Được biết, trong số các hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng có 5 trường hợp trong 1 gia đình, nguồn gốc đất từ hộ ông Trần Văn Nheo, thường trú ở thôn Hàm Đức, xã Hàm Thuận.

Ông Trần Văn Nheo cũng như 4 trường hợp khác trong gia đình cho rằng giá bồi thường thấp, không thỏa đáng nên gia đình chưa đồng thuận và đề nghị mức bồi thường cao hơn nhiều so với quy định của Nhà nước. Cụ thể có trường hợp đề nghị mức hỗ trợ bồi thường lên tới 2,3 tỷ đồng, trong khi đơn giá quy định của Nhà nước chỉ hơn 900 triệu đồng.

Ông Trần Văn Nheo (đội mũ) và các hộ dân chưa đồng thuận giao mặt bằng vì cho rằng mức bồi thường chưa thỏa đáng

Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Nguyễn Trọng Việt cho biết thêm, công trình Trạm 110 kV Hàm Thuận Bắc và nhánh rẽ đấu nối thuộc nhóm Nhà nước thu hồi đất. Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã áp dụng đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng.

Các chính sách được áp dụng gồm: Nghị quyết số 82 của HĐND tỉnh, Quyết định 20, Quyết định 22 và Quyết định 23 của UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại hoa màu, cây trái, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề…

“Trong trường hợp người dân vẫn không thống nhất bàn giao mặt bằng thì chúng tôi buộc phải thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư”, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Nguyễn Trọng Việt cho hay.

Ông Nguyễn Trọng Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng

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Việc đầu tư công trình Trạm 110 kV Hàm Thuận Bắc và nhánh rẽ đấu nối trên địa bàn xã Hàm Thuận nhằm mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trực tiếp là cung cấp điện phục vụ an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực phía Đông Lâm Đồng. Do đó, người dân cần chia sẻ, đồng thuận để dự án sớm được triển khai thi công, đưa vào vận hành theo đúng tiến độ.