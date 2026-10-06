Hàm Thuận Nam hướng tới thành lập phường trước năm 2030

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thẩm định Quy hoạch chung xã Hàm Thuận Nam

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tư vấn và xã Hàm Thuận Nam.

Quy hoạch chung xã Hàm Thuận Nam được lập trên toàn bộ diện tích tự nhiên khoảng 11.096 ha, định hướng phát triển đến năm 2050. Dân số dự báo khoảng 57.570 người vào năm 2030 và 89.940 người vào năm 2050.

Đại diện đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chung xã Hàm Thuận Nam báo cáo việc tiếp thu các ý kiến của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để hoàn thiện quy hoạch

Theo quy hoạch, Hàm Thuận Nam được xác định là cửa ngõ giao thương, động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng, có vai trò kết nối giữa đô thị Phan Thiết, La Gi và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Địa phương định hướng phát triển theo mô hình “Một trung tâm - Hai hành lang - Bốn vùng chức năng”. Trong đó, khu vực trung tâm đô thị - hành chính - thương mại - dịch vụ là hạt nhân đô thị hóa. Vùng công nghiệp - logistics - dịch vụ hỗ trợ sản xuất lấy Khu công nghiệp Thuận Nam làm động lực.

Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Nam Lê Thế Trung Kiên báo cáo về việc lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình lập Quy hoạch chung xã

Vùng nông nghiệp công nghệ cao và khu dân cư nông thôn phát triển sản xuất hàng hóa. Vùng du lịch, bảo tồn và phát triển sinh thái núi Tà Cú tập trung vào du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa - tâm linh và trải nghiệm thiên nhiên.

Đến năm 2030, Hàm Thuận Nam tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiêu chí đô thị loại III, tăng cường kết nối liên vùng và thu hút đầu tư phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch.

Sau năm 2030, địa phương từng bước hình thành Khu công nghiệp Thuận Nam, gắn với công nghiệp chế biến, công nghiệp sạch, logistics, kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Bùi Trường Sơn trao đổi về động lực phát triển trong Quy hoạch chung xã Hàm Thuận Nam

Quy hoạch xác định Quốc lộ 1, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cùng các tuyến ĐT712 và ĐT712B là những trục giao thông quan trọng, tạo kết nối Hàm Thuận Nam với các khu vực trong và ngoài tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành cơ bản đồng thuận với quy hoạch, đồng thời trao đổi về các chỉ tiêu sử dụng đất và định hướng phát triển khu công nghiệp, kết nối tại khu vực Hàm Thuận Nam.

Các ý kiến đề nghị địa phương làm rõ hơn tính kết nối giữa khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp với các trục giao thông lớn, qua đó phát huy lợi thế về hạ tầng và tạo động lực phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải phát biểu kết luận cuộc họp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị Sở Xây dựng rà soát toàn bộ các điều kiện, nội dung liên quan để cập nhật vào Quy hoạch chung xã Hàm Thuận Nam, tạo điều kiện để địa phương sớm triển khai trong giai đoạn tới.