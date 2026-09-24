Hàm Thuận khẩn trương khắc phục sự cố cát đỏ tràn đường ĐT715

Lớp cát đỏ phủ kín mặt đường khiến phương tiện lưu thông khó khăn

Ghi nhận tại hiện trường, lớp cát đỏ phủ kín mặt đường, kéo dài hàng chục mét. Cát tràn dày khiến phương tiện lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Một số ô tô bị lún bánh, trong khi nhiều xe máy trượt ngã khi đi qua.

Một đơn vị vận tải tại địa phương huy động xe múc và xe ben đến hiện trường để cào dọn lớp cát đỏ

ĐT715 là tuyến đường huyết mạch nối Quốc lộ 1 với Mũi Né, Bàu Trắng nên lượng phương tiện qua lại khá đông. Tình trạng cát tràn xuống mặt đường ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông trên tuyến.

Chiều tối ngày 23/9, ngành chức năng đã túc trực dọn dẹp lớp cát tràn, thuận tiện cho người dân lưu thông, tuy nhiên khuya 24/9 tình trạng tái diễn do mưa lớn

Trước đó, chiều 23/9, cũng tại vị trí này đã xảy ra tình trạng cát tràn xuống đường. Các lực lượng đã túc trực để điều tiết giao thông và xử lý mặt đường. Đến 18 giờ cùng ngày, việc dọn dẹp hoàn tất.

Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài trong đêm khiến dòng cát đỏ tiếp tục chảy xuống đường vào rạng sáng 24/9.

Lực lượng chức năng tập trung thu dọn bùn, cát trên mặt đường, bảo đảm phương tiện có thể lưu thông

Khu vực này có địa hình một bên là vực sâu, bên kia là đồi cát. Khi mưa lớn, cát từ sườn đồi thường tràn xuống mặt đường, gây khó khăn cho phương tiện và ảnh hưởng giao thông.

Theo Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Nguyễn Ngọc Anh, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đang huy động nhân lực, phương tiện cơ giới để khắc phục sự cố. Do lượng nước lũ và cát đỏ tràn xuống lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng nên việc xử lý cần thêm thời gian.

Trước mắt, lực lượng chức năng tập trung thu dọn bùn, cát trên mặt đường, bảo đảm phương tiện có thể lưu thông. Chính quyền xã lưu ý, người dân khi qua qua khu vực này cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát, nhất là trong thời điểm mưa lớn.