Đoàn thanh niên Hàm Tân hướng dẫn cách làm TTHC cho người dân trên môi trường số

Từ bỡ ngỡ đến chủ động sử dụng công nghệ số

Trần Thị Sương (sinh năm 1992), ở thôn Đông Hòa, xã Hàm Tân, cho biết trước đây chị không biết cách thực hiện các TTHC trực tuyến. Khi làm căn cước công dân (CCCD) cho người con đầu sinh năm 2009, chị phải trực tiếp đưa con đến cơ quan công an để được hướng dẫn. Tuy nhiên, đến khi làm CCCD cho người con thứ 2 sinh năm 2015, chị đã có thể tự thực hiện các bước đăng ký thông qua ứng dụng VNeID ngay tại nhà.

Trần Thị Sương đã biết vào ứng dụng VNeID đăng ký làm CCCD cho con

Chị Sương chia sẻ: “Đầu tiên, tôi đăng nhập vào ứng dụng VNeID, thực hiện thủ tục đăng ký cấp CCCD. Khi làm phải điền đầy đủ thông tin và giấy tờ liên quan, nếu không hồ sơ sẽ không được tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận, công an sẽ chủ động liên hệ nếu cần bổ sung thông tin. Nếu hồ sơ đầy đủ, người dân sẽ được hẹn ngày đến nhận CCCD hoặc đăng ký nhận qua đường bưu điện”.

Tương tự, chị Đào Thị Khe (sinh năm 1985), ở thôn Láng Gòn 1, không chỉ biết sử dụng VNeID để đăng ký cấp CCCD cho con mà còn có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy khai sinh và thanh toán khi mua hàng bằng tài khoản.

Chị Sương và chị Khe là 2 trong số nhiều người dân DTTS ở độ tuổi thanh niên, trung niên tại xã Hàm Tân đã từng bước làm chủ các thao tác hành chính cơ bản trên môi trường điện tử. Dù vẫn còn bỡ ngỡ với một số ứng dụng, nhưng việc chủ động thực hiện thủ tục trực tuyến đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, hạn chế việc đi lại nhiều lần đến cơ quan hành chính. Đây là chuyển biến đáng ghi nhận, nhất là trong điều kiện đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn.

Những thanh niên, trung niên đồng bào DTTS xem tài liệu về ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số tại một hội nghị do xã tổ chức

Ông Nguyễn Văn Long, Phó trưởng thôn Đông Hòa cho biết: Thôn hiện có 168 hộ đồng bào DTTS, chủ yếu làm nông nghiệp và công nhân tại các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương. Những năm gần đây, việc tiếp cận công nghệ thông tin của người dân có nhiều chuyển biến. Nhiều hộ gia đình đã lắp đặt mạng wifi, sử dụng tài khoản để mua bán, thanh toán hàng hóa. Phần lớn thanh niên, trung niên đều có điện thoại thông minh, biết cài đặt các ứng dụng tiện ích, cập nhật thông tin và thực hiện một số TTHC trực tuyến.

Theo ông Long, một số người dân đã biết thực hiện các thủ tục như cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn... Những người thành thạo công nghệ còn hướng dẫn lại cho người lớn tuổi trong gia đình và cộng đồng dân cư.

Tập trung nguồn lực, đưa kỹ năng số đến từng thôn

Xã Hàm Tân hiện có 12 thôn với 34.884 nhân khẩu, trong đó gần 1.500 người là đồng bào dân tộc Raglay. Trước đây, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động, nhiều người dân chưa quen với việc thực hiện TTHC trực tuyến, còn lúng túng trong quá trình thao tác. Không ít trường hợp phải đi lại nhiều lần từ nhà đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để được hỗ trợ.

Một trong những cán bộ, công chức xã triển khai mô hình hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công thiết yếu

Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, Đảng ủy xã Hàm Tân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Trên cơ sở đó, UBND xã triển khai kế hoạch hành động 100 ngày nhằm xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số; tổ chức các lớp tập huấn “Bình dân học vụ số” trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOC). Đáng chú ý, xã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại cả 12 thôn, mỗi tổ có từ 7 - 8 thành viên là những cán bộ nòng cốt trong ban điều hành thôn.

“Đảng ủy, UBND xã Hàm Tân tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể và Tổ công nghệ số cộng đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ cập kỹ năng số cho người dân. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến đồng bào DTTS nhằm bảo đảm mọi người đều được tiếp cận, thụ hưởng các thành quả của chuyển đổi số, từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng, các nhóm dân cư, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số trên địa bàn”. Bà Lê Thị Kim Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Tân

Các tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng, ứng dụng số phục vụ nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Nội dung hướng dẫn tập trung đăng nhập vào VNeID, các cổng dịch vụ công thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến đơn giản; thanh toán không dùng tiền mặt và tra cứu thông tin.

Ông Ngô Văn Láng, Trưởng thôn Láng Gòn 1, cho biết: “Sau khi triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng, chúng tôi tích cực hướng dẫn người dân trong thôn, nhất là thanh niên đồng bào DTTS, cách đăng nhập VNeID và sử dụng cổng dịch vụ công để thực hiện thủ tục hành chính tại nhà. Bên cạnh đó, bà con còn được hướng dẫn thanh toán, chuyển tiền qua tài khoản, cập nhật thông tin trên VNeID và thực hiện các thủ tục xác nhận thông tin cư trú cho con mới sinh”.

Cán bộ, công chức xã Hàm Tân huấn luyện cho các em học sinh trở thành "cốt cán số"

Một cách làm khác được xã Hàm Tân triển khai là xây dựng mô hình “cốt cán số” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Mô hình được tổ chức vào dịp hè, khi học sinh THCS và THPT có thời gian nghỉ học. Các em được cán bộ Trung tâm hướng dẫn những kỹ năng cơ bản trong thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, sau đó trở thành lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn lại cho người thân và người dân trong cộng đồng.

Ông Phạm Vũ Hoài Thái, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hàm Tân cho biết: “Các em tham gia mô hình sẽ trở thành những “cốt cán số”. Sau khi được cán bộ Trung tâm hướng dẫn cách thực hiện các thủ tục hành chính đơn giản, các em sẽ truyền đạt lại cho người thân cũng như người dân trong cộng đồng".

Có thể thấy, chuyển đổi số ở xã Hàm Tân đang từng bước đi vào đời sống bằng những cách làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở, phát huy vai trò của thanh niên và Tổ công nghệ số cộng đồng đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân, nhất là đồng bào DTTS.

Khi người dân từng bước làm chủ công nghệ, không chỉ các thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện hơn mà còn những tiềm năng, lợi thế của địa phương cũng có thêm cơ hội được quảng bá trên các nền tảng số. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Hàm Tân tiếp tục thu hẹp khoảng cách số, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.