Người dân Hàm Tân nhận được sự hướng dẫn theo quy định pháp luật từ cán bộ, công chức xã khi làm thủ tục hành chính

Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Sau khi tham gia lớp tập huấn hướng dẫn đồng bào DTTS và miền núi về quyền tiếp cận thông tin, cách thức khai thác, sử dụng thông tin và tiếp cận dịch vụ công, bà Nguyễn Thị Neo, người DTTS ở thôn Đông Hòa chia sẻ: “Ở thôn có hội họp gì, nếu được mời, tôi đều tham gia. Bởi những hoạt động như vậy không chỉ giúp nâng cao kiến thức về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước mà còn giúp người dân có thêm cơ hội giao lưu, nhận được những phần quà từ Ban Tổ chức”.

Các lớp tập huấn, hội nghị tại thôn thường do UBND xã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và địa phương tổ chức, trong đó lồng ghép nhiều nội dung liên quan đến quy định của pháp luật. Thông qua các hoạt động này, bà Neo cùng người dân ở thôn Đông Hòa và các thôn khác có thêm điều kiện nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật. Đặc biệt, nhiều hội nghị tập trung tuyên truyền chuyên sâu về các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đồng bào DTTS.

Một buổi hội nghị tập huấn cho người đồng bào DTTS ở xã Hàm Tân

Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, người dân còn được tiếp cận thông tin qua hệ thống loa truyền thanh, các nhóm zalo của thôn và trang thông tin điện tử của xã. Đây là những kênh thông tin thiết thực, giúp chủ trương, chính sách và quy định pháp luật đến gần hơn với người dân.

Ông Ngô Văn Láng, Trưởng thôn Láng Gòn 1 cho biết: “Chúng tôi thành lập 2 nhóm zalo, gồm nhóm Ban Công tác Mặt trận thôn và nhóm Nhân dân Láng Gòn 1. Thành viên các nhóm có Ban Điều hành thôn và người dân. Hằng ngày, hằng tuần, chúng tôi cập nhật các văn bản về chủ trương, chính sách của xã, tỉnh; đồng thời thông tin về hoạt động của địa phương. Người dân có thắc mắc cũng có thể gửi lên nhóm để chúng tôi ghi nhận, phối hợp giải quyết”.

Không chỉ cập nhật thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật, các kênh thông tin này còn giúp người dân kịp thời tiếp nhận những cảnh báo về lừa đảo, trộm cắp, phòng cháy, chữa cháy, ma túy và các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

Một trong những hoạt động được xã Hàm Tân tổ chức tại thôn

Chị Nguyễn Thị Quỳ, người dân thôn Đông Hòa, nơi tập trung đông đồng bào DTTS của xã Hàm Tân kể: “Mới đây, tôi nhận được cuộc gọi từ một đối tượng lạ, yêu cầu ra bưu điện đóng tiền điện. Nhờ trước đó được ngành chức năng cảnh báo trên các nhóm zalo và loa phát thanh của xã, tôi sinh nghi nên gọi điện xác minh với người thu tiền điện trong thôn. Qua đó, tôi biết đây là thủ đoạn lừa đảo”.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL với nhiều hình thức, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào DTTS ngày càng được nâng lên. Nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu từng bước được xóa bỏ; người dân chủ động phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, giảm tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng thôn Đông Hòa cho biết: “Trước đây, bà con thường tổ chức các đám đình kéo dài nhiều ngày. Nay thời gian đã được rút ngắn, nhất là trong việc tang, đối với trường hợp người mắc bệnh hiểm nghèo có nguy cơ lây nhiễm cao, thời gian tổ chức không quá 48 giờ. Tình trạng tảo hôn cũng không còn phổ biến như trước. Bà con ngày càng nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật, quy ước của thôn”.

Không để người dân nghèo thông tin pháp luật

Xã Hàm Tân hiện có 7.935 hộ, với 34.884 nhân khẩu sinh sống tại 12 thôn. Trong đó, đồng bào DTTS có 472 hộ, gần 1.500 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Raglai, sinh sống xen ghép với đồng bào Kinh tại các thôn Láng Gòn 1, Láng Gòn 2 và Đông Hòa. Toàn xã hiện có 190 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó đồng bào DTTS có 29 hộ.

Việc chăm lo, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho đồng bào DTTS trên địa bàn hiện nay cũng được chú trọng như nhiệm vụ giảm nghèo, phát triển kinh tế ở vùng đồng bào DTTS. Người dân có nhiều kênh thông tin để tìm hiểu pháp luật và nhiều địa chỉ đáng tin cậy để được tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Bà Lê Thị Kim Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Tân

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy, UBND xã Hàm Tân xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, nhất là đồng bào DTTS. Trên cơ sở đó, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp.

Trong đó, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phát trên hệ thống loa truyền thanh để người dân dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông tin.

Người dân của xã xem tấm áp phích giới thiệu một mô hình

Ngoài ra, xã còn triển khai các hình thức hỏi - đáp, trợ giúp pháp lý; lồng ghép nội dung PBGDPL và tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS.

Nhờ đó, hiểu biết pháp luật trong cộng đồng DTTS ngày càng được nâng cao. Các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng ít xảy ra hơn; những vụ việc phát sinh được chính quyền địa phương và người có uy tín kịp thời tham gia hòa giải, giải quyết. Phần lớn các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp giữa các hộ dân được hòa giải thành công. Người dân ngày càng nâng cao ý thức đoàn kết, ứng xử hài hòa và chấp hành các quy định của pháp luật.

Bà Lê Thị Kim Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Tân cho biết: “Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL nói chung và trong vùng đồng bào DTTS nói riêng, hướng tới mục tiêu xóa nghèo pháp luật cho người dân.

Bên cạnh đó, xã tiếp tục chú trọng tập huấn, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS trong tuyên truyền, vận động. Đồng thời, đa dạng hóa hình thức PBGDPL, lựa chọn nội dung và phương pháp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí của từng địa bàn, từng nhóm đồng bào DTTS”.

Với việc đa dạng hóa các kênh thông tin và hình thức tuyên truyền, công tác PBGDPL tại xã Hàm Tân đang từng bước đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS.