Hàm Rồng xưa và nay – Bản hùng ca bên dòng sông Mã

Khác với cái kết chia ly trong bài thơ Tống biệt hành, tác giả của nó - nhà thơ Thâm Tâm cùng hàng ngàn liệt sĩ khác sẽ có cơ hội trở về. Chiến dịch 500 ngày đêm đã và đang đáp lời, để những khắc khoải, đợi chờ hơn bảy thập kỷ qua giữa người còn sống và người đã khuất sẽ được khép lại bằng một hành trình đoàn tụ đầy trọn vẹn.