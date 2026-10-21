Hàm Rồng xưa và nay – Bản hùng ca bên dòng sông Mã
Có những địa danh không chỉ được nhớ đến bởi cảnh sắc tươi đẹp, mà còn bởi những năm tháng lịch sử hào hùng. Danh thắng Hàm Rồng bên dòng sông Mã, là một địa danh như thế. Nơi đây dường như tồn tại một dòng chảy nối liền quá khứ và hiện tại, để nhắc nhở hậu thế không bao giờ được lãng quên những con người đã làm nên một Hàm Rồng bất tử và nhất là sự vô giá của hòa bình...
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/video/xu-thanh-nhung-goc-nhin-ham-rong-xua-va-nay--ban-hung-ca-ben-dong-song-ma-306040.htm