Trong hai tuần, Venus tin rằng mình đã đưa ra một quyết định đầu tư sáng suốt. Ngày 11/7, nhà đầu tư 26 tuổi đến từ Hàng Châu (Trung Quốc) gửi 100.000 USDG, một loại stablecoin được neo giá với đồng USD theo tỷ lệ 1:1, vào sản phẩm tiết kiệm lãi suất cao trên BitMart, sàn giao dịch tiền mã hóa hoạt động ở nước ngoài.

Sản phẩm này cam kết mức lợi suất quy đổi theo năm lên tới 18,8% cho kỳ hạn 14 ngày, hấp dẫn hơn nhiều so với các khoản tiền gửi tại Trung Quốc, nơi lãi suất đang ở mức thấp trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng trì trệ.

Khoản đầu tư dự kiến đáo hạn vào ngày 26/7. Tuy nhiên, đúng ngày này, BitMart bất ngờ thông báo sẽ ngừng hoạt động và đóng cửa hoàn toàn trong vài tháng tới.

Dù sàn giao dịch khẳng định khách hàng vẫn có thể tiếp tục rút tài sản, Venus cho biết anh không thể lấy lại khoản tiền gửi USDG, cũng như phần lớn trong số 30.000 USDT, một loại stablecoin khác được neo giá với USD, đang nằm trong tài khoản BitMart của mình.

Không lâu sau, nhiều người dùng BitMart trên khắp thế giới rơi vào tình cảnh tương tự.

Ảnh: Reuters.

Đến tháng 10, BitMart chuyển sang triển khai kế hoạch tái cấu trúc tài chính, đồng thời công bố những nguyên nhân dẫn đến quyết định đóng cửa. Công ty viện dẫn tình hình khó khăn của thị trường tiền mã hóa, khoản thâm hụt 320 triệu USD liên quan đến vụ tấn công mạng năm 2021, các hoạt động giao dịch tạo khối lượng giả và làn sóng khách hàng rời bỏ nền tảng.

Theo những người am hiểu vấn đề, BitMart đã thông báo với đơn vị tư vấn tài chính rằng công ty chỉ còn gần 2 triệu USD tài sản có tính thanh khoản để phục vụ việc hoàn trả cho khách hàng.

Sự sụp đổ của BitMart cho thấy thực trạng đáng lo ngại mà ngày càng nhiều nhà đầu tư tiền mã hóa Trung Quốc đang phải đối mặt.

Trong bối cảnh Bắc Kinh siết chặt hoạt động đầu tư ra nước ngoài và các công ty môi giới chứng khoán xuyên biên giới, trong khi lợi suất từ các kênh đầu tư truyền thống vẫn ở mức thấp, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến các sàn giao dịch tiền mã hóa hoạt động trong vùng xám pháp lý để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.

Tuy nhiên, điều này cũng khiến họ đối mặt với nhiều rủi ro, bởi thị trường tiền mã hóa phần lớn không có những cơ chế bảo vệ nhà đầu tư như tại các thị trường tài chính được quản lý chính thức.

BitMart, từng nằm trong nhóm 20 sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, là ví dụ điển hình cho những rủi ro bắt nguồn từ tình trạng thiếu minh bạch tài chính của các nền tảng này. Khách hàng thường chỉ nhận ra những rủi ro đó khi mọi chuyện đã quá muộn.

Từ sàn giao dịch hàng đầu đến khủng hoảng thanh khoản

BitMart được thành lập năm 2017 bởi Sheldon Xia, một doanh nhân công nghệ Trung Quốc từng học tập tại Mỹ. Ở thời kỳ đỉnh cao, công ty của Xia có hơn 13 triệu người dùng đăng ký.

Hoạt động kinh doanh quốc tế của BitMart được đăng ký pháp nhân tại Quần đảo Cayman. Trong khi đó, một đơn vị riêng biệt mang tên BitMart U.S. hoạt động thông qua quan hệ đối tác với Zero Hash, nhà cung cấp hạ tầng cho lĩnh vực tiền mã hóa.

Tuy nhiên, nền tảng này không trực tiếp chịu sự quản lý hoặc đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Phía công ty tại Mỹ cho biết đã đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Không thể xác minh độc lập tình hình tài chính của BitMart. Công ty cũng chưa cung cấp cho khách hàng và các chủ nợ bất kỳ báo cáo kiểm toán tài chính nào do bên thứ ba thực hiện.

Trong gần 10 năm hoạt động, không tìm thấy bằng chứng nào được công bố công khai về lượng tài sản dự trữ của BitMart.

Ông Bobby Ong, CEO kiêm đồng sáng lập CoinGecko, công ty chuyên phân tích dữ liệu tiền mã hóa, nhận định các sàn giao dịch đang hoạt động trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, đồng thời đòi hỏi nguồn vốn lớn. Những áp lực này càng trở nên rõ rệt khi thị trường suy giảm.

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Theo ông Ong, áp lực tài chính có thể đẩy nhanh quá trình hợp nhất trong ngành. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần phân biệt giữa việc một sàn giao dịch chủ động đóng cửa theo quy trình có trật tự, vốn không nhất thiết đe dọa tài sản của khách hàng, với trường hợp buộc phải ngừng hoạt động do gặp khó khăn tài chính.

Trong những tuần trước khi thông báo ngừng hoạt động, BitMart vẫn tiếp tục quảng bá các sản phẩm đầu tư có lợi suất cao.

Sam, một cựu nhân viên công nghệ sống tại Thâm Quyến và bắt đầu đầu tư tiền mã hóa từ năm 2019, cho biết anh đã tham gia các chương trình tiết kiệm ngắn hạn với lãi suất ưu đãi của BitMart vào tháng 6.

Các sàn giao dịch tiền mã hóa thường sử dụng những chương trình ưu đãi lợi suất cao để thu hút tiền gửi của khách hàng.

BitMart không công bố cách tạo ra lợi nhuận để chi trả cho sản phẩm USDG. Tuy nhiên, trên thị trường, các sàn giao dịch thường sử dụng nhiều nguồn để tài trợ cho mức lợi suất này, bao gồm cho các nhà giao dịch và những thành viên khác trên thị trường vay tài sản, hoạt động staking (khóa tài sản trên mạng blockchain để nhận phần thưởng), hoặc các khoản trợ cấp từ chương trình khuyến mại.

Sam, Venus và Leo, một khách hàng BitMart tại Thượng Hải tự nhận thuộc nhóm 50 người nắm giữ lượng tài sản lớn nhất trên sàn, đều cho biết mục tiêu chính khi đầu tư tiền mã hóa là tìm kiếm lợi nhuận ổn định, chứ không phải đầu cơ.

Sam cho biết việc Bắc Kinh siết chặt các công ty môi giới chứng khoán xuyên biên giới là một trong những nguyên nhân khiến anh chuyển tài sản sang tiền mã hóa.

Những lựa chọn đầu tư khác cũng không thực sự hấp dẫn. Lãi suất tại Trung Quốc đang ở gần mức thấp nhất lịch sử trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ. Trong khi đó, thị trường chứng khoán nước này không mang lại mức sinh lời tương đương thị trường Mỹ. Chỉ số CSI 300, đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn của Trung Quốc, đã giảm 15% so với 5 năm trước.

“Thời điểm đó, tôi cũng có chút e ngại vì BitMart chỉ đứng thứ 16 trong số các sàn giao dịch lớn nhất thế giới”, Sam chia sẻ. “Tuy nhiên, nền tảng này cung cấp các sản phẩm khuyến mại với lợi suất hấp dẫn, trong khi số tiền đầu tư yêu cầu không lớn, nên tôi cảm thấy như vậy là đủ an toàn”, anh nói.

Nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận trong vùng xám pháp lý

Trung Quốc đã cấm hoạt động giao dịch, khai thác tiền mã hóa và các hoạt động kinh doanh liên quan từ năm 2021. Tuy nhiên, việc cá nhân nắm giữ tài sản số vẫn được pháp luật cho phép.

Dù hoạt động bên ngoài Trung Quốc đại lục, các sàn giao dịch tiền mã hóa ở nước ngoài vẫn tiếp tục thu hút những nhà đầu tư Trung Quốc đang tìm kiếm mức lợi nhuận cao hơn.

Hong Kong, nơi đang định vị mình là trung tâm tiền mã hóa được quản lý bằng khung pháp lý chính thức, vẫn đóng vai trò cửa ngõ quan trọng để khách hàng Trung Quốc tiếp cận các nền tảng giao dịch ở nước ngoài.

Tại một sự kiện về tiền mã hóa tổ chức ở Hong Kong vào tháng 7, các sàn giao dịch được cấp phép tại Australia, Anh, Mauritius và Seychelles đã quảng bá dịch vụ bằng tiếng Trung.

Hoạt động quảng bá diễn ra ngay cạnh một bảng thông báo cảnh báo rằng các tổ chức không được phép cung cấp dịch vụ tài chính thuộc diện quản lý tại Hong Kong nếu không có giấy phép của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hong Kong (SFC).

Khi được hỏi về trường hợp BitMart, SFC cho biết cơ quan này không bình luận về các vụ việc cụ thể.

Trong email gửi Nikkei Asia, người phát ngôn SFC cảnh báo: “Nhà đầu tư có nguy cơ mất toàn bộ tài sản nắm giữ trên một nền tảng không được quản lý nếu nền tảng đó ngừng hoạt động, sụp đổ, bị tấn công mạng hoặc xảy ra bất kỳ hành vi chiếm dụng tài sản nào”.

Những dấu hiệu bất ổn xuất hiện từ nhiều tháng trước

Các cuộc phỏng vấn với những cựu nhân viên BitMart cho thấy công ty đã chật vật trước làn sóng suy giảm của thị trường tiền mã hóa bắt đầu từ tháng 10/2025. Một số cựu nhân viên cho biết những dấu hiệu bất ổn đã xuất hiện ngay từ tháng 2/2026.

Ban đầu, công ty cắt giảm hoa hồng của nhân viên, đồng thời siết chặt các điều kiện để được nhận thưởng. Sau đó, BitMart bắt đầu hạn chế tuyển dụng.

Theo báo cáo ngành tiền mã hóa quý III/2026 của CoinGecko, mặc dù giá một số đồng tiền mã hóa đã phục hồi, tổng khối lượng giao dịch giao ngay của 10 sàn giao dịch tập trung lớn nhất vẫn giảm 14,2% so với quý trước, xuống còn 1.650 tỷ USD.

Doanh thu của các sàn giao dịch chủ yếu đến từ phí giao dịch và, đối với những nền tảng nhỏ hơn như BitMart, phí niêm yết các đồng tiền mã hóa ít được biết đến.

Tại BitMart, cả hai nguồn thu này đều suy giảm.

Một cựu nhân viên cho biết doanh thu từ hoạt động niêm yết token của công ty đã lao dốc hơn 70%, từ 1 triệu USD vào tháng 10/2025 xuống chỉ còn khoảng 250.000 USD vào tháng 6/2026.

Trong đề xuất tái cấu trúc ban đầu, BitMart cho rằng sự sụp đổ của công ty xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm môi trường kinh doanh khó khăn của thị trường tiền mã hóa, vụ tấn công mạng năm 2021 và hoạt động của các nhóm giao dịch tạo khối lượng giả.

Theo BitMart, những nhóm này đã lợi dụng một số chính sách hoàn phí và ưu đãi giao dịch không trượt giá của sàn, gây ra các khoản thua lỗ.

Giao dịch tạo khối lượng giả (wash trading) là hành vi mua và bán cùng một tài sản nhằm tạo ra khối lượng giao dịch ảo hoặc trục lợi từ các chương trình ưu đãi.

Tuy nhiên, các cựu nhân viên cho rằng sự suy giảm của thị trường không phải nguyên nhân duy nhất đẩy BitMart vào khủng hoảng.

Thay vào đó, thị trường đi xuống đã phơi bày những điểm yếu tích tụ trong thời kỳ tăng trưởng nóng của công ty, bao gồm việc đặt ra các mục tiêu kinh doanh quá tham vọng trong khi hệ thống kiểm soát nội bộ lỏng lẻo. Điều này có thể đã vô tình tạo động lực cho các hành vi giao dịch tạo khối lượng giả.

Một cựu nhân viên tiết lộ rằng nhiều tháng trước khi sàn ngừng hoạt động, bộ phận tài chính đã phát hiện các nhóm giao dịch lợi dụng chương trình ưu đãi của BitMart và gây thiệt hại cho công ty. Tuy nhiên, vấn đề này đã không được báo cáo kịp thời lên ban lãnh đạo cấp cao.

Sheldon Xia, người từng chụp ảnh tại buổi tiệc dành cho những người nắm giữ đồng meme coin $Trump do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức năm 2025, được các cựu nhân viên mô tả là một người kín tiếng.

Sự kiện khi đó có sự tham dự của khoảng 200 nhà đầu tư nắm giữ lượng token $Trump lớn nhất.

Theo các cựu nhân viên, Xia thường xuất hiện trong những cuộc họp trực tuyến hằng tuần của BitMart, nhưng rất ít người từng gặp trực tiếp ông.

Trong khi đó, một số khách hàng BitMart đã lên mạng xã hội cáo buộc tài sản của người dùng bị chuyển đi không đúng quy định. Họ viện dẫn những giao dịch trên blockchain mà theo họ có liên quan đến các tài khoản của công ty, diễn ra ngay trước thời điểm BitMart thông báo ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, Xia đã bác bỏ các cáo buộc chiếm dụng tài sản.

Khách hàng liên kết để đòi lại tài sản

Trước nguy cơ mất tiền, các khách hàng BitMart đang bắt đầu liên kết để bảo vệ quyền lợi.

Một nhóm gồm ít nhất 74 khách hàng trên toàn cầu, trong đó có công dân Trung Quốc, đại diện cho khoảng 34 triệu USD tài sản, đã thành lập một nhóm đại diện lâm thời và chỉ định luật sư Jack Ding, chuyên gia giải quyết tranh chấp xuyên biên giới tại hãng luật Duan & Duan, làm cố vấn pháp lý.

Trước đây, ông Ding từng đại diện cho các chủ nợ Trung Quốc trong vụ sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX, cũng như các nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền mã hóa tại Trung Quốc.

Ngày 2/11, Alvarez & Marsal (A&M), công ty tư vấn quản trị và tái cấu trúc doanh nghiệp toàn cầu được BitMart chỉ định, đã tổ chức cuộc họp với 50 khách hàng nắm giữ lượng tài sản lớn nhất trên sàn.

Một người tham dự mô tả đây là cuộc họp theo quy trình tái cấu trúc thông thường, nhằm thu thập ý kiến của các chủ nợ. Tuy nhiên, cuộc họp không có phần hỏi đáp và cũng không làm rõ thẩm quyền pháp lý của cơ quan tài phán sẽ phụ trách quá trình tái cấu trúc.

Hai ngày sau cuộc họp, Xia đăng tải trên mạng xã hội rằng công ty đã “nhận được rất nhiều phản hồi tích cực” và mong muốn nhanh chóng tiến hành tái cấu trúc.

Tuy nhiên, theo người tham dự cuộc họp, các khách hàng nắm giữ tài sản đã phản ứng tiêu cực với những đề xuất của công ty, do tỷ lệ thu hồi tài sản được đưa ra quá thấp.

Luật sư Jack Ding của Duan & Duan chia sẻ: “Thỏa thuận người dùng của BitMart quy định rằng tiền mã hóa trong tài khoản thuộc quyền sở hữu của người dùng, chứ không phải của BitMart hay các chủ nợ của công ty”.

“Tuy nhiên, theo đề xuất ban đầu của BitMart, số dư tiền mã hóa sẽ được quy đổi thành một khoản tiền tính bằng USD. Người dùng cho rằng điều này không công bằng, bởi quyền sở hữu tiền mã hóa của họ bị thay thế bằng quyền yêu cầu thanh toán một khoản tiền”, ông giải thích.

Theo luật sư Ding, một khác biệt lớn giữa quá trình xử lý vụ FTX và BitMart nằm ở tính độc lập. Trong vụ FTX, nhà sáng lập Sam Bankman-Fried không còn nắm quyền điều hành. Ngược lại, tại BitMart, đội ngũ quản lý hiện tại vẫn tiếp tục tại vị.

Do đó, ông Ding cho rằng A&M, đơn vị tư vấn tái cấu trúc được BitMart chỉ định, không phải bên thứ ba độc lập mà đang hành động vì lợi ích của công ty.

Ngay cả khi đang trong quá trình tái cấu trúc, BitMart vẫn phải chống đỡ các cuộc tấn công mạng với đội ngũ nhân sự đã bị cắt giảm đến mức tối thiểu.

Trong một bài đăng ngày 4/11, Xia thừa nhận sàn giao dịch tiếp tục bị tấn công mạng, gây thiệt hại một khoản tiền mà ông mô tả là “nhỏ”, được cho là khoảng 390.000 USD. Xia cho biết đội ngũ bảo mật đang thiếu nhân sự nghiêm trọng, nhưng vẫn “làm mọi thứ có thể để bảo vệ dữ liệu và tài sản”.

Dù chịu thiệt hại từ vụ sụp đổ của BitMart, ba nhà đầu tư Trung Quốc chia sẻ câu chuyện với Nikkei Asia đều cho biết họ chưa từ bỏ thị trường tiền mã hóa.

Tuy nhiên, Leo thừa nhận anh sẽ thận trọng hơn nhiều khi lựa chọn nơi gửi tài sản. “Có lẽ tôi sẽ chỉ còn tin tưởng 5 nền tảng lớn nhất”, anh nói.

Trong khi đó, các cựu nhân viên BitMart đang tìm cách bước tiếp sau cuộc khủng hoảng. “Giờ đây chẳng còn ai thực sự hy vọng nữa”, một cựu nhân viên chưa được trả lương tháng 7 chia sẻ. “Mọi người chỉ đơn giản chấp nhận rằng họ sẽ không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào”.