Hoạt động giao lưu văn nghệ tại xã Hàm Kiệm

Trên những tuyến đường bê tông, diện mạo khu dân cư ngày càng khởi sắc. Đường sá sạch sẽ, nhà cửa khang trang, những hàng rào được chăm chút, hoa ven đường góp phần tạo nên không gian sống xanh, sạch, đẹp. Sự đổi thay ấy không chỉ thể hiện ở diện mạo nông thôn mà còn phản ánh những nỗ lực cải thiện đời sống của người dân.

Chăm lo đời sống ấm no

Kinh tế và việc làm là nền tảng quan trọng để mỗi gia đình ổn định cuộc sống. Khi có thu nhập ổn định, các thành viên có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, đầu tư cho con cái học hành và lo cho tương lai. Tại Hàm Kiệm, thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm, hơn 90% người trong độ tuổi lao động có việc làm. Riêng thôn Dân Phú không còn hộ cận nghèo. Công tác giải quyết việc làm đạt 649/500 lao động, tương đương 129,8% kế hoạch.

Ông Đỗ Hữu Trí chăm sóc vườn dưa lưới trồng trong nhà kính tại xã Hàm Kiệm

Đằng sau những con số ấy là sự nỗ lực lao động, sản xuất và vun vén cuộc sống của từng gia đình. Gia đình ông Đỗ Hữu Trí, thôn Phú Thọ là một trong những trường hợp như vậy. Từ làm ruộng, làm thuê đến theo nghề mộc, vợ chồng ông đã trải qua nhiều công việc để ổn định kinh tế, chăm lo cho con cái. Bản thân ông Trí cũng không ngừng học tập, phấn đấu và từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Cường (cũ). Gia đình ông Trí hiện đang canh tác khoảng 1 ha thanh long, 2 sào dưa lưới trong nhà kính. Hai người con đều tốt nghiệp đại học, có việc làm và có gia đình nhỏ.

Không chỉ đến từ nỗ lực của mỗi gia đình, chất lượng cuộc sống còn được cải thiện nhờ các điều kiện giáo dục, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt tại địa phương. Hàm Kiệm duy trì kết quả 100% trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Các trường công lập tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn quốc gia theo mục tiêu đề ra. Trong lĩnh vực y tế, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 4,79%, thấp hơn mức kế hoạch 5,6%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,11%. Cùng với đó, 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Những kết quả này góp phần tạo điều kiện để trẻ em được học tập, người dân được chăm sóc sức khỏe. Mỗi gia đình từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trò chơi chuyền bóng bằng muỗng trong Ngày hội đoàn kết tại xã Hàm Kiệm

Vun đắp hạnh phúc từ sự sẻ chia

Nếu ấm no là nền tảng thì yêu thương, tôn trọng và sẻ chia là những yếu tố nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Sự gắn kết được thể hiện từ những điều bình dị: vợ chồng cùng gánh vác việc nhà, quan tâm con cái, lắng nghe và thấu hiểu nhau. Ông Đỗ Hữu Trí, thôn Phú Thọ (xã Hàm Kiệm) chia sẻ: “Con cái dù đã có gia đình riêng, điều quý nhất vẫn là sự quan tâm, sum họp và sẻ chia. Tôi luôn xem con dâu, con rể như con ruột trong nhà. Để gia đình êm ấm, trước hết các thành viên phải biết thương yêu, tôn trọng nhau”.

Không chỉ vun đắp tình cảm giữa các thế hệ, cha mẹ ngày nay còn phải đồng hành cùng con trước những thay đổi của cuộc sống. Gia đình ông Đặng Quang Thi (thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm) có 2 người con, đều được học hành, có công việc, kinh tế tương đối ổn định. Vợ chồng ông cùng chia sẻ công việc gia đình, tham gia hoạt động tại địa phương và quan tâm đến việc học tập, sinh hoạt của con.

Từ sự sẻ chia trong đời sống vợ chồng đến cách nuôi dạy con, mỗi gia đình đang vun đắp hạnh phúc bằng những việc làm cụ thể. Trong mỗi mái nhà, sự tôn trọng, bình đẳng, cùng chia sẻ trách nhiệm và không có bạo lực chính là những giá trị làm nên gia đình tiến bộ.

Môn thể thao cầu lông tại xã Hàm Kiệm

Nếp sống văn minh, cộng đồng gắn kết

Nếp sống văn minh không chỉ thể hiện qua cách ứng xử giữa các thành viên mà còn được vun đắp từ trách nhiệm của mỗi gia đình với cộng đồng. Nhiều gia đình ở Hàm Kiệm tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương như: văn nghệ, thể thao, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh. Sự chung tay ấy góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, tạo sự gắn bó giữa các hộ dân trong khu dân cư.

Tinh thần trách nhiệm với cộng đồng còn thể hiện qua việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Toàn xã có 100% hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động này. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì tại các thôn, thu hút hàng trăm người tham gia. Từ việc chấp hành quy ước chung đến chủ động hưởng ứng các phong trào, người dân đang góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, tăng cường sự đoàn kết và gắn kết trong cộng đồng.

Trong đời sống cộng đồng, việc giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, bất đồng có ý nghĩa quan trọng trong giữ gìn tình làng nghĩa xóm, hạn chế tranh chấp kéo dài. Vì vậy, Hàm Kiệm chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò phối hợp của các thôn và người dân. Năm 2026, có 21 vụ hòa giải thành công. Kết quả này cho thấy, vai trò của công tác hòa giải trong việc tháo gỡ bất đồng, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, bình yên tại khu dân cư.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình bình đẳng, yêu thương, không có bạo lực. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong xây dựng khu dân cư văn minh. Đây là nhiệm vụ cần sự phối hợp của chính quyền, các đoàn thể và sự chủ động hưởng ứng của mỗi gia đình.

Gia đình vừa là nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách mỗi người, vừa là nền tảng xây dựng xã hội. Do đó, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể trong mỗi mái nhà và lan tỏa đến cộng đồng. Ông Nguyễn Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm