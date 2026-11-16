Hàm Kiệm phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh, trật tự

Công an xã Hàm Kiệm phối hợp với Trường THCS Hàm Kiệm tổ chức tuyên truyền, trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội

Thời gian qua, Công an xã Hàm Kiệm tổ chức hơn 50 lượt kiểm tra các cơ sở lưu trú, rà soát thông tin hơn 500 nhân khẩu. Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tình hình biến động dân cư, phát hiện những thiếu sót trong đăng ký, quản lý lưu trú để hướng dẫn khắc phục. Bên cạnh việc nhắc nhở, hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, lực lượng chức năng xử phạt hành chính 3 triệu đồng, với 1 trường hợp vi phạm về thông báo lưu trú. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Ông Lê Bá Thành - Phó Trưởng Công an xã Hàm Kiệm cho biết, công tác kiểm tra, nhắc nhở được thực hiện thường xuyên, đúng quy định nên đã tạo được sự đồng thuận của người dân và các chủ cơ sở kinh doanh. Từ đó từng bước đưa hoạt động lưu trú trên địa bàn đi vào nền nếp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, xã Hàm Kiệm đẩy mạnh tầm soát, phòng ngừa tệ nạn ma túy. Trong đợt cao điểm, xét nghiệm nhanh 76 trường hợp, phát hiện một trường hợp dương tính và kịp thời áp dụng các biện pháp quản lý, hỗ trợ theo quy định. Địa phương cũng phối hợp với doanh nghiệp xét nghiệm nhanh cho 56 công nhân, nhân viên tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II,

Công an xã Hàm Kiệm kiểm tra, hướng dẫn người dân, chủ cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện các thủ tục về cư trú

Công an xã Hàm Kiệm phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật cho 12 doanh nghiệp và 66 lái xe đưa đón công nhân tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II. Nội dung tuyên truyền tập trung vào bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và trật tự, an toàn giao thông. Các lái xe cũng ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về giao thông đường bộ.

Tại Trường THCS Hàm Kiệm, Công an xã phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền, trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội. Cô Phạm Thị Bích Phượng - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Hàm Kiệm chia sẻ, các buổi tuyên truyền tại Trường THCS Hàm Kiệm giúp học sinh hiểu rõ hơn tác hại của ma túy và các tệ nạn xã hội. Từ đó hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, xã Hàm Kiệm đã xây dựng kế hoạch, tăng cường phối hợp giữa công an với các ngành, đoàn thể và thôn, khu dân cư. Công tác phòng ngừa được triển khai từ cơ sở, chú trọng vai trò của gia đình và cộng đồng trong quản lý, giáo dục, hỗ trợ người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Hàm Kiệm được giữ vững. Đây là điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Địa phương xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân. Từ đó tạo nền tảng vững chắc để xã Hàm Kiệm phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Việc phối hợp xét nghiệm, tuyên truyền tại doanh nghiệp giúp người lao động yên tâm làm việc. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an ninh, trật tự. Thời gian tới, UBND xã tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, quản lý cơ sở lưu trú và nhân khẩu; đẩy mạnh tầm soát, phòng, chống ma túy. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến doanh nghiệp, người lao động, lái xe và học sinh trên địa bàn. Ông Nguyễn Minh Thi - Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm