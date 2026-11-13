Hàm Kiệm phát huy lợi thế, tạo động lực tăng trưởng

Chuyển mình từ những lợi thế sẵn có

Nằm ở vị trí cửa ngõ, gần cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, ga Bình Thuận và sân bay Phan Thiết, xã Hàm Kiệm có nhiều lợi thế trong kết nối giao thương, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trong đó, công nghiệp được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng địa phương.

Theo UBND xã Hàm Kiệm, hiện trên địa bàn xã có 2 khu công nghiệp lớn, trong đó, chỉ riêng tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II đến nay tổng diện tích đất đã cho thuê đạt 100,49ha/261,93ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 38,3%.

Một khu nhà xưởng của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2.

Sự phát triển của các khu công nghiệp không chỉ tạo thêm nguồn lực cho kinh tế địa phương mà còn mở ra cơ hội việc làm cho người dân. Riêng 9 tháng 2026, các khu công nghiệp tạo việc làm mới cho 629 lao động địa phương. Thay vì phải đến Bình Dương, Đồng Nai hay TPHCM tìm việc, nhiều lao động đã có thể làm việc ngay tại quê nhà.

Công nhân làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn xã Hàm Kiệm.

“Đi làm gần nhà giúp tôi có thu nhập ổn định, đồng thời có thêm thời gian chăm lo gia đình. So với trước đây phải đi làm xa, cuộc sống hiện tại thuận tiện và yên tâm hơn”, một nữ công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II chia sẻ.

Bên cạnh phát triển công nghiệp, Hàm Kiệm vẫn chú trọng khai thác thế mạnh nông nghiệp, với cây thanh long là sản phẩm chủ lực. Toàn xã hiện có 3.215ha thanh long, năng suất bình quân đạt 259,94 tạ/ha. Trước những biến động của thị trường, địa phương khuyến khích người dân chuyển hướng sản xuất an toàn, bền vững theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Toàn xã Hàm Kiệm hiện có 3.215ha thanh long.

Đáng chú ý, một số nhà vườn đã mạnh dạn phát triển mô hình du lịch sinh thái kết hợp nông nghiệp, mở thêm hướng khai thác giá trị từ cây trồng chủ lực. Thay vì chỉ bán trái tươi, các nhà vườn kết hợp tổ chức tham quan, trải nghiệm quy trình trồng thanh long, thưởng thức trái chín và giới thiệu các sản phẩm chế biến như thanh long sấy thăng hoa, rượu thanh long…

Khu du lịch sinh thái Queen Farm+ kết hợp trải nghiệm nông nghiệp và ẩm thực nằm tại đường Hàm Kiệm - Tiến Thành.

Du khách còn có thể trải nghiệm dịch vụ thuê cây thanh long theo năm. Khi đến mùa thu hoạch, sản phẩm từ cây đã thuê được nhà vườn gửi đến tận nhà, tạo sự kết nối thú vị giữa người tiêu dùng và vùng sản xuất.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, du khách đến từ TPHCM, chia sẻ: “Tôi khá thích thú khi được trực tiếp tham quan vườn thanh long, tìm hiểu quy trình chăm sóc và thưởng thức trái ngay tại vườn. Những sản phẩm chế biến từ thanh long cũng rất mới lạ. Đây là trải nghiệm khác biệt so với việc chỉ mua nông sản ở siêu thị, đồng thời giúp du khách hiểu hơn về sản xuất nông nghiệp địa phương”.

Lãnh đạo xã Hàm Kiệm thăm mô hình trồng dứa trên địa bàn xã.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số tạo động lực mới

Cùng với phát triển sản xuất, Hàm Kiệm xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là những khâu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện môi trường đầu tư và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Những chuyển biến bước đầu được thể hiện qua kết quả đánh giá cải cách hành chính. Tính đến tháng 8/2026, chỉ số cải cách hành chính của xã được xếp loại tốt, đứng thứ 7/124 xã, phường của tỉnh.

Người dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hàm Kiệm.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Có mặt tại trung tâm để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, anh Phan Quang Phong (xã Tuyên Quang) đánh giá cao sự nhanh chóng khi làm thủ tục.

Không chỉ tập trung vào hoạt động hành chính, địa phương còn từng bước đưa công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh và đời sống. Hàm Kiệm triển khai sóng wifi tại 3 chợ, thúc đẩy mô hình “Chợ số”, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ tiểu thương tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại. Riêng trong tháng 10, xã tổ chức 5 lớp tập huấn về chuyển đổi số, thu hút 503 lượt người tham gia.

Theo ông Nguyễn Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm, những kết quả trong điều hành và phát triển kinh tế bước đầu được phản ánh qua nguồn thu ngân sách. Đến tháng 10/2026, tổng thu ngân sách của xã đạt 49,698 tỷ đồng, bằng 96,31% dự toán năm.

Tăng tốc đầu tư công, tạo sức bật kinh tế

Theo ông Nguyễn Minh Thi, xác định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, hiện xã tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn về đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, điện và thủy lợi.

Đến nay, địa phương đã giải ngân 11,908 tỷ đồng vốn đầu tư công theo kế hoạch tỉnh giao, đạt 100% kế hoạch.

Ông Nguyễn Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm khảo sát tiến độ thi công Trường THCS Hàm Kiệm.

Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm cũng cho biết, để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Lâm Đồng, địa phương tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các dự án đầu tư; quản lý hiệu quả nguồn thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội.

Từ lợi thế vị trí địa lý, sản xuất nông nghiệp đến công nghiệp, dịch vụ và chuyển đổi số, Hàm Kiệm đang từng bước hình thành những động lực phát triển mới. Sự kết hợp giữa khai thác tiềm năng sẵn có, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân được kỳ vọng tạo nền tảng để địa phương phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của tỉnh Lâm Đồng.