Hàm Kiệm đổi mới từ cách làm đến văn hóa phục vụ

Ông Đinh Phong Hoàng - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hàm Kiệm chào đón người dân đến làm thủ tục hành chính

“Với người có tuổi, sử dụng điện thoại thông minh là nghe, gọi và nhắn tin qua Zalo, xem tin tức. Khi nộp hồ sơ lên cổng dịch vụ công chưa quen, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hướng dẫn từng bước. Nhờ vậy, tôi không phải loay hoay mất nhiều thời gian khi làm các thủ tục giấy tờ. Cái gì chưa rõ, cán bộ giải thích và tận tình hướng dẫn”. Đó là lời chia sẻ của ông Trần Văn Linh ở xã Hàm Kiệm.

Sự hỗ trợ trực tiếp giúp người dân bớt lúng túng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Xã Hàm Kiệm công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, kèm mã QR theo từng lĩnh vực để người dân tra cứu hồ sơ, trình tự thực hiện, biểu mẫu, phí và lệ phí. Tại 6 thôn, các tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số, thương mại điện tử thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”.

Từ phong trào ấy, khoảng 6.000 người được hướng dẫn kỹ năng số cơ bản, 600 lao động được thông tin về kỹ năng số và 350 người cao tuổi, người nghèo được hỗ trợ tiếp cận dịch vụ số. Những kết quả này góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân.

Bên cạnh công khai thủ tục, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, UBND xã Hàm Kiệm chú trọng thái độ tiếp đón, lắng nghe và hướng dẫn của cán bộ. Những cử chỉ nhỏ như lời giải thích rõ ràng, thái độ nhẹ nhàng hay lời xin lỗi khi để người dân chờ lâu góp phần tạo sự thoải mái, nhất là với người lớn tuổi hoặc chưa quen quy trình hành chính.

Năm 2026, UBND xã Hàm Kiệm xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Công chức 3 chủ động - 3 trách nhiệm” trong thực hiện cải cách hành chính tại UBND xã Hàm Kiệm, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ký cam kết thực hiện văn hóa ứng xử “4 xin, 4 luôn”. Trong đó, “4 xin” gồm: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; “4 luôn” là: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Ông Nguyễn Minh Thi - Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm cho biết: “Người dân đến làm giấy tờ nhiều khi còn bỡ ngỡ. Vì vậy, cán bộ phải niềm nở tiếp đón người dân bằng cái tâm, từ cái chào đến lời xin lỗi khi để dân chờ lâu hoặc chưa giải quyết xong hồ sơ. Bên cạnh quy tắc ứng xử, UBND xã Hàm Kiệm tiếp nhận phản ánh của người dân qua hộp thư góp ý và mã QR, làm cơ sở kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong phục vụ. Sự hài lòng của người dân chính là thước đo chất lượng phục vụ của chính quyền”.

Người dân làm thủ tục hành chính tại quầy của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hàm Kiệm

Từ tháng 11/2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hàm Kiệm tiếp nhận hơn 8.550 hồ sơ, trong đó 96,2% được giải quyết trước hạn và đúng hạn, 3,8% trễ hạn. Theo địa phương, hồ sơ trễ hẹn chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, do khối lượng công việc lớn và yêu cầu phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn. Công tác số hóa đạt kết quả tích cực, với 8.532 hồ sơ được số hóa khi tiếp nhận và 8.306 hồ sơ đã giải quyết được số hóa, đều đạt tỷ lệ 100%.

Năm 2026, xã Hàm Kiệm tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Địa phương tập trung kiểm soát tiến độ, tăng cường phối hợp giải quyết hồ sơ, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nhằm hạn chế trễ hẹn. Từ những việc làm cụ thể trong công khai thủ tục, hỗ trợ người dân đến đổi mới thái độ phục vụ, Hàm Kiệm hướng đến xây dựng nền hành chính gần dân, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục.