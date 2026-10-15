Hạm đội tàu ngầm Triều Tiên đông đảo nhưng vẫn đối mặt bài toán hiện đại hóa

Tàu ngầm từ lâu giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ và răn đe của Triều Tiên.

Với vị trí địa lý nằm giữa biển Hoàng Hải và biển Nhật Bản, Bình Nhưỡng có động lực duy trì lực lượng tác chiến dưới nước để bảo vệ vùng biển ven bờ, đồng thời tạo sức ép quân sự lên Hàn Quốc và các lực lượng đồng minh của nước này.

Tuy nhiên, hạm đội tàu ngầm Triều Tiên có cơ cấu khá phức tạp. Lực lượng này bao gồm các tàu ngầm diesel-điện có nguồn gốc từ những thiết kế cũ, những phương tiện cỡ nhỏ phục vụ hoạt động ven bờ và các nền tảng mới được phát triển để mang tên lửa.

Số lượng tàu được cho là khá lớn, nhưng con số cụ thể về các phương tiện còn đủ khả năng chiến đấu không được công khai đầy đủ.

Một trong những mẫu đáng chú ý là tàu ngầm lớp Romeo, thiết kế có nguồn gốc từ thời Liên Xô.

Những tàu ngầm loại này có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra, mang ngư lôi và hoạt động trong các vùng biển xung quanh bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, tuổi đời cao đặt ra những hạn chế về độ ồn, cảm biến, khả năng xử lý thông tin và mức độ tương thích với phương thức tác chiến hiện đại.

Triều Tiên cũng phát triển các tàu ngầm cỡ nhỏ và phương tiện phục vụ nhiệm vụ đặc biệt.

Những nền tảng này có thể phù hợp với hoạt động ven bờ, nhưng không thể thay thế hoàn toàn tàu ngầm hiện đại có khả năng hoạt động dài ngày và mang nhiều loại vũ khí.

Trong lĩnh vực tên lửa, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm các loại vũ khí phóng từ dưới mặt biển trong nhiều năm.

Tàu ngầm 8.24 Yongung từng được sử dụng trong những vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và tên lửa hành trình chiến lược.

Đến tháng 9/2023, nước này giới thiệu tàu ngầm Hero Kim Kun Ok, được tuyên bố có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Dù vậy, việc sở hữu nhiều tàu ngầm không đồng nghĩa với khả năng kiểm soát vùng biển. Hiệu quả tác chiến phụ thuộc vào chất lượng thủy thủ đoàn, năng lực phát hiện mục tiêu, độ tin cậy của vũ khí và khả năng phối hợp với các lực lượng khác.

Tàu ngầm diesel-điện cũng phải quản lý chặt chẽ nguồn năng lượng khi hoạt động dưới nước.

Tham vọng chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho thấy Bình Nhưỡng muốn vượt qua một số hạn chế này.

Nhưng trước khi nền tảng mới hoàn thiện và chứng minh được khả năng hoạt động, hạm đội tàu ngầm Triều Tiên vẫn phải dựa đáng kể vào những phương tiện hiện có.

Bài toán của Bình Nhưỡng vì thế không chỉ là đóng thêm tàu, mà còn phải bảo đảm các phương tiện có thể hoạt động hiệu quả, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp với hệ thống tên lửa chiến lược.