Trong bối cảnh an ninh thay đổi, khả năng sẵn sàng hoạt động của 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thuộc Hải quân Hoàng gia Anh đang đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng sau khi công nhân tại một cơ sở quân sự quan trọng bắt đầu cuộc đình công kéo dài nhiều ngày.

Theo truyền thông Anh, từ ngày 23/11 và dự kiến kéo dài trong 3 ngày, khoảng 70 nhân viên tại Kho vũ khí Hải quân Hoàng gia (RNAD) Coulport đã tiến hành đình công, sau khi công đoàn của họ bác bỏ đề xuất tăng lương mà họ cho là không thể chấp nhận được. Một đợt đình công kéo dài 3 ngày nữa cũng đã được lên kế hoạch cho tuần tới.

Kho Coulport nằm gần Căn cứ Hải quân Hoàng gia Clyde (thường gọi là Faslane, tên chính thức là HMNB Clyde) tại Scotland.

Đây là cơ sở lưu trữ vũ khí và đạn dược cho các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Vanguard, với nhiệm vụ cốt lõi là xử lý, bảo trì và nạp vũ khí răn đe hạt nhân.

Hải quân Hoàng gia Anh hiện đang vận hành 4 tàu ngầm lớp Vanguard, được đưa vào biên chế từ năm 1993 đến 1999 và đóng tại Faslane.

Công đoàn cảnh báo rằng năng lực quốc phòng của Vương quốc Anh có thể bị ảnh hưởng. Ảnh: The Independent

Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên lửa đạn đạo – HMS Vanguard, Vengeance, Victorious và Vigilant – được trang bị 16 ống phóng tên lửa đạn đạo Trident II D5 mang đầu đạn hạt nhân. Chúng cũng mang 4 ống phóng ngư lôi 21 inch cho ngư lôi hạng nặng Spearfish.

Với chiều dài 150 mét, tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ và lượng choán nước khi lặn 15.900 tấn, đây là những tàu ngầm lớn nhất từng được chế tạo tại Anh.

Theo kế hoạch ban đầu trong Đánh giá Chiến lược Quốc phòng và An ninh, các tàu này dự kiến sẽ nghỉ hưu vào năm 2022, nhưng thời hạn phục vụ của chúng sau đó đã được kéo dài đến năm 2028.

Hạm đội già cỗi này đã phải đối mặt với áp lực bảo trì và các giai đoạn triển khai nhiệm vụ ngày càng kéo dài. Ngay trong tháng này, HMS Vengeance đã trở về Faslane sau hành trình triển khai kỷ lục 217 ngày, vượt qua kỷ lục 205 ngày của HMS Vanguard được thiết lập hồi tháng 4 năm nay.

Năng lực phản ứng hạt nhân và quốc phòng của 4 tàu ngầm lớp Vanguard hiện đối mặt với nguy cơ gián đoạn sau khi

Unite the Union – thường được gọi là Unite, là một trong những công đoàn lớn nhất tại Vương quốc Anh – cho biết các thành viên của mình, được tuyển dụng bởi ABL Alliance và công tác tại kho Coulport, sẽ ngừng làm việc theo từng đợt trong 10 ngày tới.

ABL Alliance là một liên doanh giữa các công ty AWE plc, Babcock Marine và Lockheed Martin. Liên doanh này nắm giữ hợp đồng với Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh nhằm hỗ trợ hệ thống vũ khí tại Coulport và Tòa nhà Hỗ trợ Vũ khí Chiến lược ở Faslane.

Theo công đoàn, ABL Alliance đang đánh giá thấp các thành viên và từ chối đưa ra đề xuất đáp ứng nhu cầu của họ, bất chấp các công ty này cùng nhau tích lũy hàng chục triệu lợi nhuận từ tiền thuế và công sức của thành viên tại Coulport.

"ABL Alliance đang hoàn toàn coi thường các thành viên của chúng tôi và từ chối đưa ra đề xuất đáp ứng được nhu cầu của họ. Điều này diễn ra trong khi các công ty này cùng nhau thu về hàng chục triệu bảng Anh lợi nhuận, nhờ vào tiền thuế của người dân và công sức của các thành viên chúng tôi tại Coulport", bà Sharon Graham, Tổng thư ký Unite the Union, cho biết.

"Các thành viên của chúng tôi nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ Unite cho đến khi một đề xuất công bằng được đưa ra", bà Graham tuyên bố.

Unite đã chỉ ra tình hình tài chính của các công ty trên. Babcock Marine báo cáo lợi nhuận sau thuế đạt 131,9 triệu bảng Anh (173 triệu USD) trong năm 2026, trong khi Lockheed Martin đạt 29 triệu bảng Anh (38 triệu USD) vào năm 2025. Doanh thu của AWE plc cũng tăng lên mức 2,15 tỷ bảng Anh (2,82 tỷ USD).

Ông James O’Connell, điều phối viên khu vực của Unite, nêu rõ rằng công đoàn đã cố gắng giải quyết tranh chấp lương thông qua đàm phán nhưng ABL Alliance tiếp tục đưa ra các đề xuất không phù hợp. Việc giải quyết tranh chấp này thậm chí sẽ không ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của những công ty giàu có nói trên.

Nhưng các cuộc đình công dự kiến sẽ tác động đến năng lực phản ứng hạt nhân và quốc phòng của Vương quốc Anh, công đoàn cảnh báo.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết họ thất vọng vì các cuộc đàm phán chưa đạt được thỏa thuận và mạnh mẽ khuyến khích ABL Alliance và Unite tiếp tục làm việc để tìm ra giải pháp.

Bộ Quốc phòng Anh đánh giá cao nhân viên làm việc trong lĩnh vực này và tập trung duy trì việc thực hiện an toàn, bảo mật và hiệu quả công việc quan trọng tại Coulport.

Coulport chỉ cách Faslane khoảng 8 dặm (13 km), nơi đóng quân của hạm đội tàu ngầm hạt nhân Anh.

Cuộc đình công tại cơ sở then chốt này đang đặt ra thách thức bất ngờ đối với khả năng sẵn sàng của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển trong bối cảnh hạm đội đã phải đối mặt với nhiều áp lực về bảo trì và triển khai kéo dài.

Minh Đức (Theo Maritime Executive, GB News)