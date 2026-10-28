Hầm chui Trạm 2 trên Xa lộ Hà Nội: Vì sao làm 10 năm vẫn chưa thể thông xe?

Nhánh hầm chui dưới dạ cầu vượt Trạm 2 (hướng Tp.HCM đi Tp.Đồng Nai) thuộc dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) làm chủ đầu tư bằng hình thức BOT.

Khởi công từ năm 2016 như một giải pháp cho điểm đen ùn tắc ở cửa ngõ phía Đông Tp.HCM, hạng mục hầm chui song hành Trạm 2 sau một thập kỷ vẫn chịu cảnh "ngủ đông" giữa lòng đại lộ sầm uất. Lối vào hầm chui bị bịt kín, phía trước rào chắn là những biển báo công trường phai màu và ụ đá ngổn ngang ngăn không cho phương tiện đi qua.

Do miệng hầm chui bị bít kín, nên nhiều phương tiện phải đi đường vòng khá xa men theo hàng rào của Khu Công nghệ cao, rồi mới có thể nhập vào Xa lộ Hà Nội ngay trước khu Du lịch Suối Tiên.

Theo ghi nhận, phần ruột hầm chui đã cơ bản hoàn thành, nhưng phần đường dẫn ra ngoài lại bị tắc nghẽn bởi những mét đất chưa thể giải tỏa.

Một vài máy xúc cũ kỹ, hoen gỉ của đơn vị thi công nằm bất động, phủ đầy bụi. Do thời gian dừng thi công quá dài, mặt bằng công trường biến dạng nghiêm trọng, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nghiêm trọng nguồn lực máy móc của nhà thầu.

Nút thắt lớn nhất của dự án nằm ở dải đất chưa giải phóng mặt bằng của hàng chục hộ dân tại nút giao Trạm 2 khiến máy móc không có không gian để cào đất, trải nhựa.

Người dân hằng ngày phải đánh vật với khói bụi và ùn tắc nghiêm trọng tại cửa ngõ phía Đông, khi nhánh hầm chui Trạm 2 vẫn phải "đắp chiếu" chờ mặt bằng sạch.

Đáng báo động hơn, phần hầm chui hở giáp khu du lịch Suối Tiên đang trong tình trạng bỏ hoang, lại bị một số cá nhân chiếm dụng làm nơi sửa chữa xe cơ giới. Nhiều hạng mục công trình có dấu hiệu xuống cấp do phơi mưa nắng lâu ngày mà không được duy tu, bảo dưỡng.

Để phá vỡ thế "băng giá" kéo dài hàng chục năm, Tp.HCM đang rốt ráo tổ chức các cuộc đối thoại, xây dựng phương án bồi thường tiệm cận giá thị trường nhằm tìm kiếm sự đồng thuận của các chủ mặt bằng. Với những mặt bằng được bàn giao, chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục thi công cuốn chiếu, mặt bằng sạch đến đâu thi công đến đó.

Trao đổi với PV, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tăng Nhơn Phú, Tp.HCM cho biết, dự án hầm chui tại nút giao Trạm 2 vẫn đang vướng mặt bằng do nhiều hộ dân chưa bàn giao. Phần mặt bằng chưa giải tỏa nằm ngay các vị trí cốt lõi để đấu nối hầm chui với trục chính (Xa lộ Ha Nội và Quốc lộ 1). Vì thế, công trình dù đã cơ bản định hình và đang hoàn thiện các chi tiết phụ như lắp lan can thép nhưng chưa thể thông xe.

Thời gian tới, Ban Quản lý dự án sẽ rà soát hồ sơ pháp lý của từng trường hợp, cần thiết sẽ cưỡng chế thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Với thời hạn bàn giao mặt bằng sạch đã được xác định, vướng mắc tại hầm chui Trạm 2 được kỳ vọng sớm được tháo gỡ.

Việc thông xe hầm chui Trạm 2 tại phường Tăng Nhơn Phú không chỉ góp phần giảm ùn tắc trên Xa lộ Hà Nội, rút ngắn thời gian di chuyển và bảo đảm an toàn giao thông, mà còn tạo kết nối thuận lợi với Vành đai 3 khi tuyến đường này đưa vào khai thác, góp phần tăng cường liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.