Hầm chui liên tiếp ngập nước, TPHCM yêu cầu khẩn trương khắc phục

UBND TPHCM vừa ban hành công văn về tăng cường công tác phòng, chống ngập và bảo đảm an toàn tại các hầm chui trên địa bàn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh một số công trình giao thông, đặc biệt là hầm chui HC1-02 thuộc nút giao An Phú, đã xảy ra tình trạng ngập nước dù mới đưa vào khai thác.

Nhiều hầm chui ngập nước

Hầm chui HC1-02 được thông xe ngày 2/2/2026, góp phần kết nối đường Mai Chí Thọ với tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, giảm xung đột giao thông tại cửa ngõ phía Đông Thành phố.

Tuy nhiên, chỉ khoảng hai tuần sau khi thông xe, hầm đã xuất hiện tình trạng ngập nước gần 50cm trên một đoạn dài hơn 20m. Nguyên nhân được xác định liên quan đến sự cố hệ thống điện khiến máy bơm không hoạt động, nước ngầm tràn vào hầm.

Gần đây, hôm 10/9, sau trận mưa lớn kéo dài, hầm chui này tiếp tục ngập sâu, ảnh hưởng đến khoảng 300m chiều dài công trình. Cơ quan chức năng phải phong tỏa hai đầu hầm để bảo đảm an toàn, huy động lực lượng và phương tiện chuyên dụng bơm hút nước, xử lý sự cố.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, lượng mưa ghi nhận trong ngày 10/9 khoảng 123,2mm, khiến hệ thống thoát nước hiện hữu không kịp tiêu thoát. Nước từ mặt đường tràn vào khu vực trạm bơm, làm gia tăng áp lực đối với hệ thống bơm tạm.

Đáng chú ý, tại thời điểm xảy ra sự cố, hệ thống bơm chính mới hoàn thành khoảng 80% khối lượng xây lắp. Công trình vẫn phụ thuộc vào hệ thống bơm tạm, có công suất chỉ bằng khoảng 70% công suất thiết kế của hệ thống chính.

Thực tế này cho thấy, việc đưa hầm chui vào khai thác khi các hạng mục thoát nước chưa hoàn thiện có thể phát sinh nguy cơ mất an toàn, nhất là trong điều kiện mưa lớn.

Hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới cũng ngập te tua. Ảnh: F.B

Không riêng nút giao An Phú, hôm 15/9, hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới, phường Long Bình, cũng ngập sâu sau mưa lớn. Nước ngập trên đoạn dài khoảng 100m, có nơi sâu 30–50cm, khiến nhiều phương tiện chết máy, người đi đường phải quay đầu tìm hướng khác. Công trình này từng xảy ra ngập nước nhiều lần, với các nguyên nhân được ghi nhận liên quan đến máy bơm, hệ thống điện và rác chắn miệng cống thoát nước.

Khẩn trương đảm bảo tiêu thoát nước

Trước tình hình trên, UBND TPHCM yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương bổ sung, duy trì hệ thống bơm tạm tại nút giao An Phú, bảo đảm tổng công suất tiêu thoát nước trên 200 lít/giây.

Đồng thời, đơn vị phải tổ chức dẫn dòng thoát nước tạm, bố trí đầy đủ lực lượng cảnh giới, cọc tiêu, biển báo và phối hợp Công an Thành phố điều tiết, phân luồng giao thông khi mưa lớn hoặc xuất hiện nguy cơ ngập.

Đối với hầm chui HC1-02, Thành phố yêu cầu hoàn thành lắp đặt, đưa trạm bơm chính thức vào vận hành; đẩy nhanh gói thầu XL-09 liên quan đến hệ thống thoát nước, bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng thoát nước toàn khu vực.

Ban Quản lý dự án cũng được giao phối hợp đơn vị tư vấn rà soát công suất trạm bơm, nghiên cứu bổ sung cảm biến cảnh báo ngập và giải pháp vận hành tự động, nhằm chủ động phát hiện, xử lý tình huống bất thường.

Không chỉ tại An Phú, UBND TPHCM còn yêu cầu tăng cường phòng ngập tại hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới và hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Đối với hai công trình này, đơn vị quản lý phải chủ động vận hành máy bơm ngay khi bắt đầu mưa, thường xuyên duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước, bố trí lực lượng cảnh giới và phối hợp phân luồng giao thông khi cần thiết.

Các tồn tại, khiếm khuyết phải được khẩn trương khắc phục, đồng thời hoàn thành thủ tục nghiệm thu, đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo quy định.

Đặc biệt, UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, không để tái diễn tình trạng đưa công trình vào khai thác khi những giải pháp bảo đảm thoát nước và an toàn chưa đầy đủ.

Với những hạng mục được nghiệm thu có điều kiện, các đơn vị phải tiếp tục hoàn thiện phần việc còn lại theo thiết kế, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công và không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc hoàn thiện hệ thống thoát nước, trạm bơm, khắc phục khiếm khuyết và thực hiện các thủ tục nghiệm thu.

Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật Thành phố được giao rà soát toàn bộ hầm giao thông trên địa bàn, kiểm tra chế độ vận hành, bảo trì, nạo vét hệ thống thoát nước và trạm bơm.

Thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu bổ sung cảm biến cảnh báo ngập, kết nối hệ thống điều khiển để cảnh báo sớm, hỗ trợ phân luồng giao thông; đồng thời xây dựng phương án ứng phó khi mưa lớn, ngập nước tại các hầm chui.

Những yêu cầu trên không chỉ nhằm khắc phục các sự cố đã xảy ra mà còn hướng đến việc chủ động phòng ngừa rủi ro. Bởi với các công trình giao thông nằm dưới mặt đường, khả năng tiêu thoát nước và cảnh báo kịp thời là điều kiện quan trọng để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.