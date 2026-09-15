Hầm chui 70 tỷ đồng cứ mưa là ngập sâu

Sau cơn mưa lớn chiều 15/9, một đoạn hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TPHCM) ngập sâu 30-50 cm, khiến nhiều phương tiện chết máy, giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Báo Tiền Phong ghi nhận đoạn ngập nằm ở cuối hầm chui theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Nước ngập trên đoạn đường dài gần 100 m, có nơi sâu khoảng 30-50 cm.

Tại khu vực miệng cống, nước có dấu hiệu trào ngược lên mặt đường khiến tình trạng ngập thêm nghiêm trọng. Một số phương tiện cố lưu thông qua đây bị chết máy.

Đây không phải lần đầu hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới xảy ra tình trạng ngập sau mưa lớn. Khu vực này nhiều lần bị ngập, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Tháng 10/2025, đơn vị quản lý đã triển khai hệ thống máy bơm và camera giám sát nhằm chủ động ứng phó khi hầm chui xảy ra ngập. Tuy nhiên, sau những trận mưa lớn, đoạn cuối hầm vẫn tiếp tục ngập sâu.

Hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới ngập sâu sau cơn mưa lớn chiều 15/9. ﻿Ảnh: Nguyễn Tiến.

Nhiều người điều khiển xe máy và ô tô không dám đi qua đoạn ngập, phải quay đầu ngay trong hầm. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Đoạn đường bị ngập kéo dài gần 100 m khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. ﻿Ảnh: Nguyễn Tiến.

Anh Huy - một người dân thường xuyên lưu thông qua khu vực - cho rằng việc công trình có giá trị hơn 70 tỷ đồng liên tục ngập khi mưa lớn là vấn đề cần được xử lý.

“Chủ đầu tư cần sớm có giải pháp xử lý dứt điểm, nhất là khi mùa mưa đang diễn ra”, anh Huy nói.

Không chỉ hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới, một số công trình giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Đông TPHCM cũng xảy ra tình trạng ngập sau mưa lớn.

Ngày 11/9, hệ thống hầm chui tại nút giao An Phú, kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ, cũng bị ngập sâu sau trận mưa lớn.

Lực lượng chức năng phải tạm thời phong tỏa hầm chui An Phú để đảm bảo an toàn, khiến giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM ùn ứ, nhiều ô tô nối đuôi nhau kéo dài.