Hầm chui 6 làn xe ở cửa ngõ phía Đông Hà Nội tăng tốc thi công, lộ diện hình hài

Khởi công từ tháng 10/2025, dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc, giảm xung đột giao thông tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội. Sau hơn một năm triển khai, công trường đang dần hình thành diện mạo của một công trình giao thông khác mức quy mô lớn.

Theo thiết kế, hầm chui có tổng chiều dài khoảng 600m, quy mô 6 làn xe. Trong đó, phần hầm kín dài khoảng 100m, hầm hở khoảng 260m và khoảng 240m tường chắn, gờ chắn bánh. Hai đầu công trình kết nối với đường Đàm Quang Trung và đường dẫn đầu cầu Vĩnh Tuy.

Ghi nhận tại công trường những ngày đầu tháng 11/2026, khu vực trung tâm nút giao được quây hàng rào tôn để phục vụ thi công. Bên trong, nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng cùng nhân lực được huy động, triển khai công việc tại các vị trí khác nhau.

Các phương tiện chuyên dụng liên tục vận chuyển cọc bê tông đến khu vực tập kết. Tại một số vị trí đường dẫn xuống hầm, công nhân đang triển khai các hạng mục liên quan đến kết cấu và bề mặt tường bao.

Sau giai đoạn tập trung xử lý nền móng, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dự án hiện chuyển sang thi công những hạng mục kết cấu chính. Các mũi thi công được tổ chức đồng thời nhằm tận dụng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Theo thông tin từ dự án, đến nay, các hạng mục hạ tầng phụ trợ đã hoàn thành khoảng 95%, trong khi phần hầm chính đạt khoảng 25%.

Việc triển khai dự án tại nút giao Cổ Linh cũng đặt ra yêu cầu cao về tổ chức mặt bằng và bảo đảm an toàn giao thông. Đây là khu vực có mật độ phương tiện lớn, kết nối nhiều trục giao thông quan trọng ở phía Đông Thủ đô, đặc biệt là tuyến đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy và đường Đàm Quang Trung.

Nút giao Cổ Linh là một trong những điểm kết nối quan trọng của mạng lưới giao thông khu vực phía Đông Hà Nội. Lưu lượng phương tiện qua đây lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm, khi các dòng xe từ đường Cổ Linh, cầu Vĩnh Tuy và đường Đàm Quang Trung cùng lưu thông qua khu vực.

Việc đầu tư xây dựng hầm chui được kỳ vọng tạo thêm hướng lưu thông khác mức, hạn chế các điểm giao cắt trực tiếp giữa những dòng phương tiện. Qua đó, giảm xung đột giao thông, cải thiện khả năng lưu thông và hạn chế tình trạng ùn tắc tại nút giao.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tăng năng lực kết nối giữa khu vực phía Đông với các tuyến đường hướng vào trung tâm Hà Nội. Đặc biệt, việc tổ chức các dòng phương tiện đi qua hầm chui được kỳ vọng giúp giảm áp lực cho khu vực nút giao trên mặt đất, nhất là vào những khung giờ có lưu lượng phương tiện tăng cao.

Theo kế hoạch, nhà thầu phấn đấu hoàn thành và thông xe kỹ thuật công trình trước ngày 30/4/2027.