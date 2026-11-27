Khi cơ hội tăng trưởng bị giới hạn bởi nguồn vốn

Có một nghịch lý mà không ít chủ doanh nghiệp Việt đang phải đối mặt: sản phẩm có thị trường, doanh thu tăng trưởng, khách hàng ngày càng nhiều, nhưng doanh nghiệp vẫn thiếu trầm trọng nguồn lực để mở rộng rồi đành nhìn đối thủ chiếm lĩnh thị trường.

Điểm chung của họ không hẳn là thiếu năng lực kinh doanh, mà là thiếu nguồn vốn phù hợp để biến cơ hội thành hiện thực.

Theo báo cáo OECD Economic Surveys: Viet Nam 2025, hơn một phần ba doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam chưa tiếp cận được vốn vay, trong đó thiếu tài sản bảo đảm là một rào cản quan trọng.

Đôi khi, điều khiến doanh nghiệp không thể lớn mạnh không phải vì thiếu cơ hội, mà vì họ chưa thực sự sẵn sàng để nắm bắt cơ hội.

Vay vốn liệu có phải con đường duy nhất?

Khi cần vốn, phần lớn chủ doanh nghiệp thường nghĩ đến ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng.

Vốn vay là công cụ tài chính quan trọng, giúp doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, đầu tư máy móc và mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, đi cùng nguồn vốn này là nghĩa vụ trả lãi, hoàn trả nợ gốc và trong nhiều trường hợp phải có tài sản bảo đảm.

Trong khi đó, thị trường mới có thể cần nhiều thời gian để tạo ra dòng tiền ổn định. Áp lực trả nợ vẫn tồn tại ngay cả khi kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng. Chưa kể những startup bắt đầu từ ý tưởng thì thường không có nhiều tài sản để đảm bảo cho khoản vay.

Theo chuyên gia gọi vốn Phạm Liêm IPO, nhà sáng lập HALOBIZ: “Vấn đề không nằm ở việc doanh nghiệp có nên vay vốn hay không, mà là có đang phụ thuộc quá lớn vào một nguồn vốn duy nhất. Doanh nghiệp muốn tăng trưởng bền vững cần biết lựa chọn và kết hợp nhiều nguồn vốn, thay vì mặc định mọi kế hoạch mở rộng đều phải dựa vào nợ vay.”

Chuyên gia Phạm Liêm IPO - Nhà sáng lập HALOBIZ - bên phải.

Những giải pháp khác về nguồn vốn cho doanh nghiệp

Bên cạnh vốn vay, còn rất nhiều chiến lược huy động khác. Trong đó, một phương thức huy động vốn đáng quan tâm là gọi vốn cổ phần. Hiểu đơn giản, thay vì vay tiền và cam kết trả gốc, lãi, doanh nghiệp có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phần cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư góp vốn để sở hữu một phần doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ cơ hội tăng trưởng và rủi ro kinh doanh. Khác với vốn vay, vốn góp cổ phần thông thường không tạo ra nghĩa vụ trả lãi định kỳ hoặc hoàn trả vốn gốc theo lịch trả nợ. Doanh nghiệp cũng không cần thế chấp tài sản để nhận khoản vốn góp này.

Đây có thể là nguồn vốn dài hạn, phù hợp với những chiến lược mở rộng lâu dài. Trong đó quy mô huy động không bị giới hạn trực tiếp bởi tài sản thế chấp, mà phụ thuộc vào mục tiêu, tiềm năng tăng trưởng và mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Đổi lại, doanh nghiệp sẽ chia sẻ một phần quyền sở hữu cho cổ đông. Vì vậy, cơ cấu cổ phần và các điều khoản đầu tư cần được thiết kế cẩn trọng.

Điều đáng nói là giá trị của một thương vụ gọi vốn đôi khi vượt xa số tiền được đầu tư. Một nhà đầu tư chiến lược phù hợp có thể mang đến kinh nghiệm quản trị, hệ thống khách hàng, công nghệ, mạng lưới đối tác và khả năng tiếp cận thị trường mới.

Khi đó, doanh nghiệp không chỉ nhận thêm tiền, mà còn có cơ hội tiếp cận những nguồn lực giúp rút ngắn hành trình tăng trưởng.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới đã sử dụng vốn cổ phần như một công cụ quan trọng trong chiến lược phát triển chẳng hạn. Một số doanh nghiệp tiêu biểu ở Việt Nam cũng áp dụng mô hình này và họ đều là những doanh nghiệp lớn.

Từ đó, chuyên gia Phạm Liêm IPO cho rằng điều đáng học hỏi không chỉ là quy mô vốn huy động, mà còn là cách doanh nghiệp kết hợp nguồn vốn với chiến lược kinh doanh và những nguồn lực bổ trợ để phát triển và học cách xây dựng một doanh nghiệp đủ hấp dẫn để nhà đầu tư sẵn sàng đồng hành.

HALOBIZ: Muốn gọi vốn thành công, trước hết phải trở thành doanh nghiệp đáng đầu tư

Phạm Liêm IPO cho rằng: “Một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp khó gọi vốn không đơn thuần là thiếu mối quan hệ với nhà đầu tư, mà còn bởi doanh nghiệp chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận nguồn vốn.”

Chuyên gia Phạm Liêm IPO trong buổi chia sẻ quan điểm về gọi vốn doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp có thể sở hữu sản phẩm tốt, doanh thu lớn và thị trường tiềm năng nhưng vẫn khó thuyết phục nhà đầu tư nếu thiếu báo cáo tài chính minh bạch, chiến lược gọi vốn, chiến lược tăng trưởng rõ ràng, cơ chế quản trị phù hợp hoặc phương án sử dụng vốn khả thi.

Bởi nhà đầu tư không chỉ quan tâm doanh nghiệp đang cần bao nhiêu tiền. Họ muốn hiểu số vốn ấy sẽ tạo ra giá trị như thế nào, rủi ro được kiểm soát ra sao.

Ông Phạm Liêm IPO cũng chia sẻ rằng: “Đừng tập trung quá nhiều vào kỹ năng gọi vốn hay tìm cách gặp gỡ các nhà đầu tư một cách điên cuồng thay vì tập trung cho nội tại của doanh nghiệp, hãy làm điều ngược lại doanh nghiệp sẽ gọi vốn thuận lợi hơn. Đồng thời, doanh nghiệp hãy chủ động kết hợp với những đơn vị hoặc hệ sinh thái dẫn đường ngay từ khi bắt đầu gọi vốn để giảm thiểu rủi ro và xác suất thành công là cao nhất.”

Trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh, khả năng tiếp cận vốn có thể quyết định tốc độ mở rộng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tăng trưởng bền vững không có nghĩa là huy động được càng nhiều tiền càng tốt. Điều quan trọng là lựa chọn đúng nguồn vốn, sử dụng hiệu quả và kiểm soát rủi ro.