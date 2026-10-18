Halo-halo - Ly tráng miệng rực rỡ sắc màu của Philippines

Tên gọi Halo-halo trong tiếng Filipino có nghĩa là “trộn lẫn”, cũng chính là cách thưởng thức món ăn này.

Các nguyên liệu của Halo-halo thường được xếp thành từng lớp trong ly cao, chưa trộn đều.

Người ăn dùng thìa khuấy tất cả lại với nhau để đá bào, sữa và các thành phần hòa quyện, tạo nên những hương vị khác nhau trong mỗi thìa.

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Một phần Halo-halo thường có đậu ngọt, chuối saba nấu đường, mít, thạch, hạt trân châu, dừa và các loại trái cây ngâm ngọt. Phía trên có thể là đá bào rưới sữa, mứt khoai mỡ tím ube halaya, bánh flan leche flan hoặc một viên kem.

Màu tím của khoai, vàng của bánh flan, xanh và đỏ của thạch cùng những sắc màu tự nhiên từ trái cây khiến món ăn trông như một bức tranh nhiều lớp.

Ảnh: Thespruceeats

Ảnh: Better Homes & Garden

Điểm thú vị là Halo-halo không có một công thức cố định. Thành phần có thể thay đổi tùy quán ăn, vùng miền và sở thích của người chế biến.

Có nơi thêm ngô ngọt, khoai lang hoặc các loại trái cây địa phương; nơi khác chú trọng khoai tím và kem để tạo vị béo ngậy. Sự đa dạng ấy khiến mỗi ly Halo-halo có thể mang diện mạo riêng.

Ảnh: Esty

Theo trang du lịch Philippines, nguồn gốc của món tráng miệng Halo-halo này có liên hệ với những món đá bào kiểu Nhật Bản được bán tại Manila vào đầu thế kỷ 20.

Một phiên bản ban đầu có tên monggo con hielo, gồm đậu xanh nấu ngọt, đá bào, sữa và đường. Qua thời gian, người Philippines bổ sung thêm trái cây nhiệt đới cùng nhiều nguyên liệu bản địa, hình thành món Halo-halo quen thuộc ngày nay.

Ảnh: iankewks

Từ những quầy hàng bình dân đến nhà hàng và chuỗi thức ăn nhanh, Halo-halo đã trở thành món tráng miệng quen thuộc tại Philippines.

Món ăn đặc biệt được ưa chuộng trong thời tiết nóng, khi đá bào và sữa mang lại cảm giác mát lạnh, còn các loại đậu, trái cây và khoai ngọt tạo nên độ phong phú về hương vị.

Ảnh: obsessivecooking

Không chỉ bắt mắt, Halo-halo còn phản ánh cách ẩm thực Philippines tiếp nhận ảnh hưởng từ bên ngoài rồi biến đổi bằng nguồn nguyên liệu địa phương.

Trong một chiếc ly nhỏ, đá bào, sữa, trái cây nhiệt đới và khoai tím cùng hiện diện, tạo nên món tráng miệng vừa vui mắt vừa giàu dấu ấn văn hóa.

Đó cũng là lý do Halo-halo được xem như một trong những món ngọt tiêu biểu khi nhắc đến ẩm thực Philippines.