Halloween là ngày gì? Nguồn gốc, ý nghĩa và những điều thú vị

Halloween là ngày gì?

Halloween là một lễ hội diễn ra hằng năm vào ngày 31/10, phổ biến tại nhiều quốc gia, đặc biệt ở Mỹ, Canada, Ireland và một số nước châu Âu. Trong những năm gần đây, Halloween cũng trở thành một dịp vui chơi được nhiều người trẻ và gia đình tại Việt Nam quan tâm.

Những hình ảnh quen thuộc của Halloween gồm bí ngô được khoét tạo hình khuôn mặt, phù thủy, ma quỷ, bộ xương, dơi, mạng nhện và những bộ trang phục hóa trang kỳ lạ.

Ngày nay, Halloween chủ yếu được biết đến như một dịp để mọi người hóa trang, tổ chức tiệc, trang trí nhà cửa, tham gia các trò chơi và các hoạt động cộng đồng.

Halloween diễn ra vào ngày 31/10 hằng năm.

Nguồn gốc của Halloween

Halloween có nguồn gốc từ lễ hội Samhain của người Celt cổ đại, được tổ chức vào khoảng thời điểm kết thúc mùa thu hoạch và chuyển sang mùa đông.

Theo các tài liệu lịch sử và văn hóa, người Celt cổ đại tin rằng thời điểm chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông là lúc ranh giới giữa thế giới của người sống và người đã khuất trở nên mong manh. Vì vậy, nhiều nghi lễ và phong tục được thực hiện trong thời gian này.

Người tham gia lễ hội có thể mặc trang phục hoặc đeo mặt nạ nhằm hóa trang, đồng thời thực hiện các nghi lễ gắn với tín ngưỡng đương thời.

Về sau, những truyền thống này tiếp tục thay đổi khi giao thoa với các phong tục Kitô giáo. Tên gọi “Halloween” được cho là bắt nguồn từ cụm từ “All Hallows’ Eve”, nghĩa là đêm trước ngày Lễ Các Thánh (All Saints’ Day) vào ngày 1/11.

Qua nhiều thế kỷ, Halloween tiếp tục được biến đổi về hình thức và dần trở thành một lễ hội mang tính văn hóa, giải trí phổ biến ở nhiều quốc gia.

Vì sao Halloween gắn với bí ngô?

Bí ngô là một trong những biểu tượng đặc trưng nhất của Halloween.

Phong tục tạo những chiếc đèn hình khuôn mặt, thường được gọi là “Jack-o'-lantern”, ban đầu gắn với việc sử dụng củ cải hoặc các loại củ khác ở Ireland và Scotland. Khi phong tục này được đưa tới Bắc Mỹ, bí ngô trở thành nguyên liệu phổ biến hơn do dễ tìm và thuận tiện để khoét.

Người ta khoét rỗng quả bí ngô, tạo hình khuôn mặt rồi đặt đèn bên trong. Hình ảnh này dần trở thành một biểu tượng quen thuộc của Halloween.

Ngày nay, bí ngô Halloween không nhất thiết phải được sử dụng theo cách truyền thống. Nhiều gia đình sử dụng bí ngô thật, bí ngô bằng giấy, nhựa hoặc các vật liệu khác để trang trí.

Trick or Treat là gì?

“Trick or Treat” là một trong những hoạt động nổi tiếng nhất của Halloween, đặc biệt phổ biến với trẻ em.

Trong hoạt động này, trẻ em thường mặc trang phục hóa trang và đi theo nhóm đến các nhà trong khu vực. Khi chủ nhà mở cửa, trẻ nói “Trick or Treat”, có thể hiểu theo nghĩa nếu không nhận được đồ ăn hoặc quà thì sẽ thực hiện một trò nghịch ngợm.

Theo thời gian, hoạt động này chủ yếu trở thành một phong tục vui chơi. Trẻ em thường nhận được bánh kẹo, chocolate hoặc những món quà nhỏ từ người lớn.

Tại Việt Nam, “Trick or Treat” chưa phổ biến ở quy mô cộng đồng như tại Mỹ nhưng có thể xuất hiện trong các trường học, khu vui chơi, trung tâm thương mại hoặc các bữa tiệc Halloween dành cho trẻ em.

Halloween thường có những hoạt động gì?

Tùy từng quốc gia và cộng đồng, Halloween có thể được tổ chức với nhiều hình thức khác nhau.

Hóa trang: Đây là hoạt động phổ biến nhất. Người tham gia có thể hóa trang thành phù thủy, ma cà rồng, bộ xương, nhân vật phim ảnh, hoạt hình hoặc bất kỳ hình tượng nào.

Trang trí: Nhà cửa, cửa hàng, trường học và khu vui chơi thường được trang trí bằng bí ngô, mạng nhện giả, hình dơi, phù thủy, bộ xương và các vật dụng mang màu sắc đặc trưng của Halloween.

Khắc bí ngô: Người tham gia khoét và tạo hình trên quả bí ngô, sau đó có thể đặt đèn bên trong để tạo thành Jack-o'-lantern.

Trick or Treat: Trẻ em mặc trang phục hóa trang, đi cùng người lớn hoặc theo nhóm và nhận bánh kẹo.

Tổ chức tiệc: Các bữa tiệc Halloween thường kết hợp hóa trang, âm nhạc, trò chơi, đồ ăn và các hoạt động chụp ảnh.

Halloween có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa của Halloween đã thay đổi đáng kể theo thời gian.

Từ những nghi lễ gắn với tín ngưỡng và sự chuyển giao mùa của người Celt cổ đại, Halloween dần trở thành một lễ hội văn hóa và giải trí.

Đối với nhiều người, đây là dịp để sáng tạo với trang phục, hóa trang và trang trí. Với trẻ em, Halloween còn là cơ hội tham gia các hoạt động tập thể, trò chơi và khám phá những câu chuyện, biểu tượng đặc trưng của lễ hội.

Tại Việt Nam, Halloween chủ yếu được tiếp cận dưới góc độ văn hóa và giải trí. Các hoạt động thường tập trung vào hóa trang, trang trí, tổ chức sự kiện, vui chơi dành cho trẻ em và giới trẻ.

Halloween năm 2026 là ngày nào?

Halloween diễn ra cố định vào ngày 31/10 hằng năm.

Do đó, người có nhu cầu tổ chức tiệc, chuẩn bị trang phục, trang trí nhà cửa hoặc tìm địa điểm vui chơi có thể chủ động lên kế hoạch trong những ngày trước đó.

Năm 2026, Halloween rơi vào thứ Bảy, ngày 31/10, vì vậy các hoạt động vui chơi, hóa trang và sự kiện Halloween có thể được tổ chức tập trung vào cuối tuần này.