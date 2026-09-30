Halloween cho trẻ em: Gợi ý trò chơi, hoạt động vui chơi an toàn

Halloween là dịp để trẻ hóa trang, tham gia trò chơi và các hoạt động sáng tạo.

Halloween là dịp để trẻ hóa trang, tham gia trò chơi và các hoạt động sáng tạo. Với trẻ nhỏ, phụ huynh có thể lựa chọn những hoạt động đơn giản, phù hợp độ tuổi và ưu tiên an toàn thay vì các trò chơi quá đáng sợ.

Halloween không chỉ dành cho người lớn và giới trẻ. Những năm gần đây, nhiều trường học, khu vui chơi và gia đình tổ chức các hoạt động Halloween dành riêng cho trẻ em.

Thay vì tập trung vào yếu tố kinh dị, Halloween của trẻ có thể được xây dựng theo hướng vui nhộn với hóa trang, làm đồ thủ công, trang trí, tìm đồ vật, kể chuyện và các trò chơi tập thể.

Hóa trang theo nhân vật trẻ yêu thích

Hóa trang là một trong những hoạt động dễ tổ chức nhất trong dịp Halloween.

Trẻ có thể lựa chọn nhân vật mình yêu thích như công chúa, siêu anh hùng, phù thủy, mèo, bác sĩ, đầu bếp hoặc các nhân vật hoạt hình. Với trẻ nhỏ, phụ huynh không nhất thiết phải chọn trang phục có hình ảnh ma quỷ hoặc yếu tố kinh dị.

Nếu tổ chức hoạt động hóa trang tại gia đình hoặc lớp học, có thể chuẩn bị một số phụ kiện đơn giản như mũ, mặt nạ, áo choàng, kính hoặc đồ trang trí trên tóc.

Phụ huynh nên ưu tiên trang phục vừa người, không quá dài và không gây cản trở khi trẻ chạy nhảy. Các loại mặt nạ che kín tầm nhìn hoặc phụ kiện sắc nhọn cũng nên được hạn chế.

Làm bí ngô Halloween bằng giấy

Trẻ có thể tự làm đồ trang trí Halloween thay vì chỉ mua sản phẩm có sẵn.

Một hoạt động đơn giản là làm bí ngô bằng giấy màu. Người lớn có thể chuẩn bị giấy màu cam, giấy đen, kéo, keo dán và bút. Trẻ cắt hoặc xé giấy thành các hình phù hợp, sau đó tạo khuôn mặt cho quả bí ngô.

Với trẻ nhỏ, phụ huynh có thể cắt sẵn các chi tiết và để trẻ thực hiện phần dán, trang trí.

Hoạt động này vừa tạo ra đồ trang trí cho bữa tiệc Halloween, vừa giúp trẻ có thêm thời gian thực hành sự khéo léo và sáng tạo.

Trò chơi tìm đồ vật Halloween

Phụ huynh có thể giấu những món đồ nhỏ theo chủ đề Halloween trong một căn phòng hoặc khu vực an toàn, sau đó đưa ra gợi ý để trẻ tìm.

Đồ vật có thể là hình bí ngô, con dơi bằng giấy, sticker, quả bóng hoặc những món quà nhỏ.

Có thể chia trẻ thành các nhóm hoặc tổ chức theo lượt. Với trẻ nhỏ, nên giới hạn khu vực tìm kiếm và tránh những nơi có cầu thang, ban công, góc khuất hoặc các vật dụng dễ gây nguy hiểm.

Ném vòng vào bí ngô

Trò chơi có thể thực hiện bằng những chiếc vòng nhẹ và mô hình bí ngô.

Đặt các mô hình ở khoảng cách phù hợp với độ tuổi, sau đó cho trẻ lần lượt ném vòng. Có thể quy định số lượt chơi hoặc tính điểm để tăng tính tương tác.

Trò chơi này phù hợp với các buổi tiệc Halloween tại nhà, lớp học hoặc khu vui chơi vì không yêu cầu không gian quá lớn.

Bowling Halloween

Một bộ bowling đơn giản có thể được biến thành trò chơi theo chủ đề Halloween bằng cách trang trí các chai nhựa hoặc vật dụng nhẹ thành bí ngô, ma hoặc các nhân vật khác.

Trẻ lần lượt lăn bóng để làm đổ các chai. Người lớn có thể điều chỉnh khoảng cách giữa trẻ và mục tiêu theo độ tuổi.

Nên sử dụng bóng nhẹ và vật dụng không có cạnh sắc để hạn chế nguy cơ trẻ bị thương trong quá trình chơi.

Trang trí bánh quy Halloween

Một hoạt động khác phù hợp với trẻ là trang trí bánh quy theo chủ đề Halloween.

Phụ huynh có thể chuẩn bị bánh quy đã nướng sẵn, kem trang trí và một số loại hạt hoặc nguyên liệu dùng để tạo hình. Trẻ tự lựa chọn cách trang trí theo ý thích.

Với trẻ nhỏ, người lớn nên trực tiếp chuẩn bị các nguyên liệu và kiểm tra thành phần nếu trẻ có dị ứng thực phẩm.

Vẽ mặt Halloween

Vẽ mặt có thể thay thế cho việc sử dụng mặt nạ.

Trẻ có thể được hóa trang thành mèo, bướm, bí ngô, siêu anh hùng hoặc những hình ảnh đơn giản khác.

Khi sử dụng sản phẩm trên da, phụ huynh nên lựa chọn loại được thiết kế cho mục đích trang điểm và sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên dùng các loại màu hoặc hóa chất không предназнач cho da.

Kể chuyện Halloween theo hướng vui nhộn

Halloween cũng có thể trở thành dịp để trẻ nghe hoặc tự sáng tạo câu chuyện.

Thay vì những câu chuyện quá đáng sợ, phụ huynh có thể xây dựng các tình huống vui nhộn xoay quanh một quả bí ngô biết nói, chú mèo đi tìm đồ ăn hoặc một phù thủy vụng về.

Với trẻ lớn hơn, có thể chia nhóm để mỗi nhóm tự nghĩ ra một câu chuyện ngắn rồi trình bày trước mọi người.

Tổ chức “Trick or Treat” trong không gian an toàn

“Trick or Treat” có thể được mô phỏng trong phạm vi gia đình, lớp học hoặc khu vui chơi.

Người lớn chuẩn bị một số điểm dừng, mỗi điểm có thể phát bánh kẹo hoặc một món quà nhỏ cho trẻ. Trẻ mặc trang phục và lần lượt đi qua từng điểm.

Cách tổ chức này giúp trẻ trải nghiệm hoạt động Halloween mà không cần di chuyển ngoài đường hoặc đến những khu vực đông người.

Nếu tham gia hoạt động “Trick or Treat” bên ngoài, trẻ nhỏ nên đi cùng người lớn và không tự ý tách khỏi nhóm.

Phụ huynh cần lưu ý gì khi cho trẻ chơi Halloween?

Halloween dành cho trẻ nên ưu tiên yếu tố vui chơi, sáng tạo và phù hợp với độ tuổi.

Trang phục cần vừa vặn, không gây vướng chân hoặc che khuất tầm nhìn. Nếu trẻ sử dụng mặt nạ, cần đảm bảo trẻ vẫn quan sát được xung quanh.

Các đồ trang trí có dây điện, nến, vật sắc nhọn hoặc vật nhỏ dễ nuốt cần được đặt ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

Nếu tổ chức tiệc có bánh kẹo và thực phẩm, phụ huynh nên lưu ý các thành phần có khả năng gây dị ứng. Trẻ nhỏ cũng không nên tự ý sử dụng các vật dụng tạo lửa hoặc các thiết bị điện.

Khi đưa trẻ đến sự kiện Halloween đông người, người lớn nên thống nhất trước điểm gặp, giữ trẻ trong tầm quan sát và lựa chọn chương trình phù hợp với độ tuổi.

Halloween có thể trở thành một hoạt động vui chơi bổ ích nếu được tổ chức phù hợp với trẻ. Những trò chơi đơn giản như hóa trang, làm đồ thủ công, tìm đồ vật, trang trí bánh hoặc chơi theo nhóm giúp trẻ tham gia không khí lễ hội mà không cần đặt nặng yếu tố kinh dị.