Halloween 2026: Vì sao con người thích cảm giác sợ hãi?

Theo giáo sư tâm lý học Cynthia Pury thuộc Đại học Clemson (Mỹ), lý do chính là con người có thể cảm thấy vui khi bị dọa sợ nhưng vẫn biết mình đang ở trong môi trường an toàn.

Chẳng hạn, khi xem phim kinh dị, khán giả có thể giật mình hoặc la hét trước một cảnh đáng sợ. Tuy nhiên, họ vẫn biết những gì diễn ra trên màn hình không thể gây nguy hiểm cho mình. Chính sự kết hợp giữa cảm giác hồi hộp và nhận thức rằng bản thân đang an toàn khiến trải nghiệm trở nên thú vị.

Những ngôi nhà ma ám, bộ phim kinh dị hay trò hù dọa bất ngờ luôn thu hút nhiều người mỗi dịp Halloween. Ảnh: Unplash

Giáo sư Pury giải thích rằng cảm giác này cũng giống như trò ú òa với trẻ nhỏ. Khi người lớn bất ngờ xuất hiện, trẻ có thể giật mình nhưng sau đó bật cười vì nhận ra không có gì nguy hiểm.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thích bị hù dọa. Những người dễ lo lắng thường cảm thấy khó chịu khi tim đập nhanh hoặc căng thẳng. Ngược lại, những người thích cảm giác mạnh lại hào hứng với các hoạt động như khám phá nhà ma, xem phim kinh dị hay đi tàu lượn siêu tốc.

Theo các chuyên gia, việc trải nghiệm những tình huống đáng sợ trong môi trường an toàn và có kiểm soát cũng có thể giúp con người dần quen với cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên, những hoạt động giải trí này không thể thay thế liệu pháp tâm lý chuyên môn.

Giáo sư Pury cho rằng yếu tố quan trọng nhất khiến nỗi sợ trở nên thú vị là cảm giác an toàn. Đó cũng là lý do Halloween trở thành dịp để nhiều người thử cảm giác mạnh, tận hưởng những phút giây hồi hộp mà không phải đối mặt với nguy hiểm thực sự.