Halloween 2026: Lisa, Jisoo BLACKPINK 'đẹp siêu thực', Olivia Rodrigo sáng tạo

Chị cả Jisoo BLACKPINK tung sản phẩm mới đúng dịp Halloween. Trong MV Addicted mới phát hành, nàng thơ xứ Hàn lột xác táo bạo với hình tượng miêu nữ Catwoman.

Mới đây nhất, Jisoo cập nhật video TikTok biến hình thành nữ hacker Lucyna Kushinada trong bộ anime ăn khách Cyberpunk: Edgerunners.

Trong khi đó, em út Lisa BLACKPINK lại khiến người hâm mộ trầm trồ với tạo hình tiên cá hắc ám. Chỉ sau 6 giờ lên sóng, bộ hình concept đón Halloween 2026 của nữ idol người Thái ghi nhận hơn 2,1 triệu lượt thả tim.

Không chỉ gây chú ý bởi vẻ ma mị, bộ ảnh của Lisa còn khiến cư dân mạng xôn xao, vì tông màu u tối và không khí gothic trong loạt hình có nét tương đồng với concept Halloween của Blue Pongtiwat - bạn trai tin đồn của cô.

Cara Delevingne chọn nhập vai Leeloo, nữ chiến binh bí ẩn của phim khoa học viễn tưởng The Fifth Element. Tạo hình của cô tái hiện chuẩn xác tạo hình kinh điển của nữ chiến binh tối cao với mái tóc ngắn màu cam rực rỡ và bộ đồ ôm sát màu trắng dạng băng quấn đặc trưng (thiết kế gốc của nhà mốt Jean Paul Gaultier).

Điều thú vị là đạo diễn Luc Besson của phim sau này đã mời chính Cara đóng chính trong bom tấn Valerian and the City of a Thousand Planets (2017). Lựa chọn hóa trang của sao nữ theo đó được xem như một lời tri ân dành cho vị đạo diễn, người đã trao cho cô cơ hội lớn để khẳng định tên tuổi trên màn ảnh rộng.

Ca sĩ Olivia Rodrigo nhận về nhiều phản hồi tích cực nhờ những màn "lên đồ" sáng tạo trong các đêm diễn thuộc khuôn khổ The Unraveled Tour hưởng ứng Halloween 2026.

Người mẫu chuyển giới Alex Consani chọn hướng khai thác “dị” hơn hẳn với Thumb-Thumbs trong Spy Kids. Đây là những tay sai hình ngón tay cái của Fegan Floop trong bộ phim năm 2001.

Bộ ảnh chụp ở hành lang, phố đêm hay cạnh quầy pizza gây sốt vì trông "hài hước tỉnh bơ", "nhảm nhí hết sức", hút hơn 5 triệu lượt tương tác trên nền tảng X. Nhiều cư dân mạng bình chọn đây là một trong những màn hóa trang ấn tượng nhất năm 2026.

Nữ diễn viên Yaya Urassaya Sperbund hóa thân thành nữ sói. Khán giả Thái Lan bình chọn Yaya thuộc nhóm sao Thái hóa trang “dữ dội” nhất mùa lễ hội năm nay.

Xuất hiện tại buổi soundcheck cho show The WildWorld Tour tại Montreal (Canada), nhóm nhạc KATSEYE gây chú ý khi nhập vai thành các nữ siêu anh hùng từ vũ trụ DC. Yoonchae hóa thân thành Harley Quinn, Daniela hóa thân thành Wonder Woman, Lara trong vai miêu nữ Catwoman, Megan hóa thân thành phản diện Poison Ivy.

Tâm điểm của đêm 30/10 thuộc về Harry Styles tại Madison Square Garden, New York. Anh bước lên sân khấu show Harryween trong diện mạo gợi nhớ ông hoàng nhạc Rock 'n' Roll - Elvis Presley.

Giữa show, Harry hóa trang thành chính mình năm 16 tuổi trong buổi thử giọng The X Factor, trình diễn lại ca khúc Isn’t She Lovely của Stevie Wonder. Trong show diễn, các thành viên ban nhạc và vũ công cũng nhập vai thành các phiên bản Harry qua từng thời kỳ, tiếp nối truyền thống Harryween bắt đầu từ năm 2021.

"Nữ hoàng Halloween” Heidi Klum vẫn quyết giữ kín bí mật đến phút chót. Tại sự kiện pre-party ở New York, Heidi Klum tiết lộ rằng cơ thể của cô năm nay sẽ nằm gọn trong một hình dáng dị biệt mà bình thường con người không thể nhét vừa. Trong khi đó, chuyên gia hóa trang Mike Marino đã xác nhận bộ trang phục Halloween 2026 của siêu mẫu Heidi Klum sẽ mang phong cách cực kỳ kinh dị, "đẫm máu và ghê rợn".

Mới đây nhất, Heidi Klum hé lộ manh mối cuối cùng của tạo hình khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên". Tổng hợp các dữ kiện, giao diện được đồn đoán là quái vật đột biến Monstro Elisasue (The Substance), sinh vật Clicker trong tựa game The Last of Us, hay ác quỷ Vecna (Stranger Things).