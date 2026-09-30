Halloween 2026 là ngày nào? Halloween vào thứ mấy?

Halloween 2026 đang được nhiều người quan tâm khi thời điểm cuối tháng 10 đến gần. Với những người có kế hoạch tham gia sự kiện, tổ chức tiệc hoặc chuẩn bị trang phục, việc xác định chính xác ngày Halloween giúp chủ động sắp xếp thời gian.

Halloween 2026 là ngày nào?

Halloween 2026 diễn ra vào thứ Bảy, ngày 31/10/2026.

Halloween được tổ chức cố định vào ngày 31/10 hằng năm, do đó ngày của lễ Halloween thay đổi theo thứ trong tuần.

Năm 2026, ngày 31/10 rơi vào thứ Bảy. Đây là ngày nghỉ cuối tuần đối với nhiều người, vì vậy các hoạt động vui chơi, hóa trang và sự kiện Halloween có thể thuận tiện hơn cho gia đình và nhóm bạn.

Halloween 2026 diễn ra vào thứ Bảy, ngày 31/10.

Halloween 2026 còn bao nhiêu ngày?

Halloween 2026 diễn ra vào thứ Bảy, ngày 31/10.

Đối với những người muốn tổ chức Halloween tại nhà hoặc chuẩn bị trang phục cho trẻ em, có thể lên kế hoạch từ sớm thay vì chờ đến sát ngày.

Các gia đình có thể chuẩn bị trang phục, phụ kiện, đồ trang trí và thực đơn theo chủ đề. Nếu dự định tham gia sự kiện tại khu vui chơi, trung tâm thương mại hoặc các địa điểm tổ chức chương trình Halloween, nên theo dõi thông tin của đơn vị tổ chức để biết thời gian và cách đăng ký.

Halloween thường được tổ chức vào thời gian nào?

Mặc dù ngày Halloween là 31/10, các hoạt động hưởng ứng có thể diễn ra trong nhiều ngày trước đó.

Đặc biệt, khi 31/10 rơi vào cuối tuần như năm 2026, các chương trình Halloween có thể được bố trí vào tối thứ Sáu 30/10, thứ Bảy 31/10 hoặc những ngày cuối tuần trước đó, tùy từng đơn vị tổ chức.

Vì vậy, người muốn tham gia một chương trình cụ thể không nên chỉ tìm theo ngày 31/10 mà cần kiểm tra lịch của từng địa điểm.

Đối với gia đình có trẻ nhỏ, các hoạt động ban ngày hoặc đầu buổi tối thường dễ sắp xếp hơn. Trong khi đó, các sự kiện dành cho người lớn hoặc nhóm bạn có thể diễn ra vào buổi tối.

Halloween 2026 có phải ngày nghỉ lễ không?

Halloween không phải ngày nghỉ lễ chính thức tại Việt Nam.

Ngày 31/10/2026 là thứ Bảy, nhưng việc được nghỉ hay không vẫn phụ thuộc vào lịch làm việc, học tập của từng cơ quan, doanh nghiệp và trường học.

Do đó, người có kế hoạch tham gia các hoạt động Halloween nên chủ động sắp xếp thời gian thay vì mặc định đây là một ngày nghỉ lễ.

Halloween 2026 tổ chức vào thứ Bảy có thuận tiện không?

Halloween rơi vào thứ Bảy giúp những người có lịch làm việc, học tập trong tuần có thêm lựa chọn về thời gian.

Các gia đình có thể dành buổi chiều hoặc buổi tối 31/10 cho hoạt động hóa trang, tham gia sự kiện hoặc tổ chức tiệc tại nhà. Nhóm bạn cũng có thể lựa chọn các chương trình diễn ra vào tối cuối tuần.

Với trường học, lớp học hoặc câu lạc bộ tổ chức hoạt động Halloween, chương trình có thể được bố trí trước ngày 31/10 để phù hợp với lịch học.

Nên chuẩn bị Halloween 2026 từ khi nào?

Nếu chỉ tổ chức một buổi vui chơi đơn giản tại nhà, việc chuẩn bị có thể thực hiện trước ngày Halloween vài ngày.

Tuy nhiên, với những gia đình muốn chuẩn bị trang phục cho trẻ, tổ chức tiệc hoặc tham gia một sự kiện đông người, nên lên kế hoạch sớm hơn.

Một số việc có thể chuẩn bị trước gồm:

Lựa chọn trang phục Halloween;

Chuẩn bị phụ kiện hóa trang;

Mua hoặc làm đồ trang trí;

Lên thực đơn cho tiệc Halloween;

Tìm địa điểm vui chơi phù hợp;

Kiểm tra thời gian và giá vé nếu tham gia sự kiện;

Sắp xếp thời gian di chuyển.

Đối với trẻ em, phụ huynh nên lựa chọn trang phục có kích cỡ phù hợp, không gây khó khăn khi vận động và hạn chế các phụ kiện sắc nhọn hoặc dễ gây vướng.

Halloween những năm tới rơi vào thứ mấy?

Ngày Halloween luôn là 31/10, nhưng thứ trong tuần sẽ thay đổi theo từng năm.

Việc theo dõi ngày trong tuần có thể giúp các gia đình và đơn vị tổ chức chủ động lên kế hoạch cho các hoạt động Halloween trong từng năm.

Halloween 2026 là thứ Bảy, ngày 31/10. Đây là thời điểm các gia đình, nhóm bạn và trường học có thể chủ động chuẩn bị trang phục, đồ trang trí, tiệc Halloween hoặc lựa chọn các chương trình vui chơi phù hợp.