Halloween 2026: Châu Bùi 'di cư' cùng dàn sao Sao Nhập Ngũ, Thanh Thủy hóa 'mẹ Rồng'

Đường đua của mùa lễ hội hóa trang - Halloween 2026 bắt đầu nhộn nhịp khi Châu Bùi liên tục "nhá hàng" và tung bằng bộ ảnh "biến hình" cùng dàn nghệ sĩ Sao Nhập Ngũ vào tối 28/10. Giống như mọi năm, những ý tưởng độc đáo được Châu Bùi trình làng khiến dân tình trầm trồ cảm thán: "Năm nào cũng chất!".

Quá trình chuẩn bị đón Halloween đầy công phu của ê-kíp Châu Bùi và dàn nghệ sĩ.

Trên trang cá nhân, Châu Bùi chia sẻ hoàn cảnh của lần "di cư" cùng Văn Mai Hương, Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Erik, Tuấn Dương, Minh Trang, Quốc Trường: "Vừa mới cùng nhau vượt nắng thắng mưa ở thao trường, 8 anh chị em Sao Nhập Ngũ đã quyết định đổi nghề, chuyển hộ khẩu sang Neverland để đón Halloween năm nay!"

Người đẹp 9X bày tỏ niềm hạnh phúc khi hiện thực hóa mong muốn cùng những người "đồng đội" thân thiết trở thành những người bạn đồng hành trong một cuộc phiêu lưu mới. "Mỗi người một tính cách, một nhân vật, nhưng vẫn là 8 anh chị em với thật nhiều kỷ niệm đáng yêu!" - Châu Bùi chia sẻ.

Xoay chuyển không gian Sao Nhập Ngũ đến thế giới Neverland, các nhân vật trong phim Peter Pan gồm Peter Pan, Tinker Bell, Wendy, John Darling, Michael Darling, Captain Hook, Smee, Mermaid được Tuấn Dương, Văn Mai Hương, Minh Trang, Châu Bùi, Erik, Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân khắc họa đầy sinh động.

Bên cạnh thành quả là những bức ảnh "xinh lung linh", hợp vai, Châu Bùi cũng hé lộ ê-kíp và nghệ sĩ đã nghiêm túc phối hợp trang điểm, chuẩn bị trang phục, đu dây 2 tiếng để mang đến những khung hình chân thực, "bay như trong phim".

Tuấn Dương đảm nhận vai nhân vật Peter Pan, một cậu bé không bao giờ lớn.

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Diễn viên Minh Trang trong vai Wendy - cô chị cả dịu dàng, được giao nhiệm vụ trông nom một đám trẻ không chịu lớn.

Châu Bùi trong vai John Darling - một cậu bé có vẻ tri thức, ngoan ngoãn, nhưng thực tế thì... chưa chắc. Trong khi đó, Erik trong vai Michael Darling - em út của gia đình, được ưu tiên bé bỏng dù ngoài đời... không còn bé lắm.

Rời xa thao trường, Thúy Ngân vào vai nàng tiên cá Mermaid xinh đẹp.

Văn Mai Hương hóa thân thành cô tiên xanh Tinker Bell, được Châu Bùi miêu tả là bé nhỏ, xinh đẹp, nhưng chắc chắn không ai dám bắt nạt.

Đáng chú ý, nếu như Châu Bùi tiếp tục "giữ chuỗi" mang đến những ý tưởng độc đáo làm đa dạng màu sắc cho mùa Halloween giữa dàn sao Việt thì Phan Mạnh Quỳnh và Quốc Trường lại có thêm một trải nghiệm thú vị. Hai nam nghệ sĩ cho biết đây là lần đầu "say hi" với mùa lễ hội Halloween.

"Phe phản diện" gồm Quốc Trường trong vai thuyền trưởng Hook khét tiếng. Phan Mạnh Quỳnh trong vai Smee với chiếc bụng bự, là cánh tay phải của Captain Hook. Dẫu vậy, dáng vẻ của Smee khiến fan thở dài: Chuyến này thuyền trưởng phải tự lực cánh sinh!

Netizen "bão tim" cho những bức ảnh sống động đón Halloween của 8 "đồng chí" từ Sao Nhập Ngũ 2026.

Những năm gần đây, "thị trường" tạo hình cho dịp lễ Halloween luôn sôi động, ngập tràn sắc màu - nơi nhiều nghệ sĩ thể hiện dấu ấn cá nhân qua thời trang và cách kể chuyện bằng hình ảnh. Đặc biệt, nghệ sĩ không chỉ khoác lên mình bộ trang phục độc lạ mà còn thỏa sức sáng tạo, tái hiện những nhân vật quen thuộc trong những bộ phim hoạt hình gắn liền với tuổi thơ.

Hoa hậu Thanh Thủy cosplay thành Daenerys Targaryen của Game of Thrones - Trò Chơi Vương Quyền. Nàng hậu chú thích cho hình tượng "mẹ Rồng": "Tôi sẽ lấy những gì thuộc về tôi. Với lửa và máu, tôi sẽ lấy nó".

Màn "ú òa" của Hoa hậu Việt Nam 2022 - Hoa hậu Quốc Tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy cho mùa Halloween 2026.

Gia đình nhà Salim đón Halloween sớm với concept đơn giản nhẹ nhàng, không lộ mặt. Khán giả nóng lòng chờ đợi hình ảnh "nét căng" cũng như dự đoán bé Pam sẽ còn "đánh úp" nhiều hình ảnh "hoạt hình" như các mùa lễ hội trước đó.

Tối 28/10, "vợ chồng son" 52Hz - RIO cũng chiếm sóng mạng xã hội với khoảnh khắc đi chơi Halloween sớm, cùng sánh đôi trong tạo hình Alice và Thỏ Trắng khi dự buổi ra mắt album của Emily. Bên cạnh trang phục chỉn chu, RIO còn mang theo đạo cụ là chiếc đồng hồ, một món đồ quan trọng xuất hiện trong tác phẩm Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên.

Chưa tung ảnh chính thức nhưng màn cosplay lộ diện trước đông đảo khán giả của 52Hz - RIO thu hút lượt xem "khủng" trên mạng xã hội.

52Hz nhận cơn mưa lời khen nhờ phần hóa trang đáng yêu hết nấc với bộ tóc vàng óng, mượt mà còn RIO nổi bật với chiếc bờm tai thỏ.

Em Xinh Yeolan khoe bộ ảnh đón Halloween, được khán giả nhận xét: "Cô gái vắt sữa bò Yeolan năm nay thành cô tiên rồi". Từ "cô gái Hà Lan", Yeolan tiếp tục sử dụng "công thức gieo vần" hô biến ra cô tiên xanh TinkerLan (Tinker Bell) - cô tiên trong Peter Pan.

Yeolan "gây sốc visual" với nét đẹp dịu dàng của cô tiên xanh.