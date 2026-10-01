Halloween 2026: Các sự kiện, địa điểm vui chơi nổi bật trên cả nước

Halloween 2026 diễn ra vào thứ Bảy, ngày 31/10, là thời điểm nhiều khu vui chơi, trung tâm thương mại, khách sạn và các đơn vị tổ chức sự kiện triển khai chương trình theo chủ đề hóa trang.

Tùy từng địa phương, hoạt động Halloween có thể là lễ hội dành cho gia đình, tiệc hóa trang, chương trình âm nhạc, hoạt động dành cho trẻ em hoặc không gian ẩm thực. Một số chương trình cho ngày 31/10/2026 đã được công bố, trong khi nhiều địa điểm khác thường tổ chức Halloween hằng năm nhưng chưa công bố lịch cụ thể.

Hà Nội: Sự kiện hóa trang và hoạt động dành cho gia đình

Tại Hà Nội, một trong những sự kiện đã công bố lịch là Back From The Dead III: The Freak Show, diễn ra tối 31/10 tại Outpost Hanoi, khu vực ngõ 154 Đê Quai, Tây Hồ.

Theo thông tin sự kiện, chương trình bắt đầu từ 17h30, có các sân khấu âm nhạc, DJ, hoạt động tương tác, biểu diễn và khu vực trải nghiệm kinh dị. Ban tổ chức cho biết thêm thông tin về đội hình biểu diễn và các hoạt động sẽ được công bố sau.

Đây là chương trình hướng nhiều hơn đến người lớn và nhóm bạn trẻ. Gia đình có trẻ nhỏ nên kiểm tra kỹ nội dung trước khi lựa chọn.

Ngoài các sự kiện riêng, khu vực Hàng Mã, phố cổ và một số trung tâm thương mại tại Hà Nội thường là nơi được quan tâm vào dịp Halloween. Tuy nhiên, lịch chương trình cụ thể năm 2026 cần được kiểm tra trực tiếp từ từng địa điểm.

Tùy từng địa phương, hoạt động Halloween có thể là lễ hội dành cho gia đình, tiệc hóa trang, chương trình âm nhạc, hoạt động dành cho trẻ em hoặc không gian ẩm thực.

TP Hồ Chí Minh: Sự kiện dành cho gia đình và cộng đồng

Tại TP Hồ Chí Minh, AHI Halloween Bazaar 2026 đã được công bố tổ chức vào ngày 31/10 tại Anne Hill International School, An Khánh.

Sự kiện diễn ra từ 8h đến 16h, hướng tới gia đình, trẻ em, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Ban tổ chức dự kiến hơn 3.000 người tham dự. Chương trình kết hợp hoạt động Halloween với các gian hàng và hoạt động dành cho trẻ em, ẩm thực, thủ công, thể thao và các sản phẩm dành cho gia đình.

Đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình muốn tham gia Halloween vào ban ngày và ưu tiên hoạt động cộng đồng thay vì các chương trình về đêm.

Crescent Mall

Crescent Mall cũng đã công bố chương trình Halloween 2026 với chủ đề “Khách sạn Ma quái”. Không gian được trang trí theo chủ đề Halloween và chương trình kéo dài đến ngày 31/10.

Lợi thế của trung tâm thương mại là gia đình có thể kết hợp tham quan, ăn uống và mua sắm. Phụ huynh nên kiểm tra lịch từng hoạt động nếu muốn tham gia một chương trình cụ thể.

Ngoài ra, Đầm Sen, AEON Mall Tân Phú, AEON Mall Bình Tân, phố đi bộ Nguyễn Huệ và một số khu vực trung tâm thành phố thường được người dân quan tâm vào dịp Halloween. Tuy nhiên, không nên mặc định các chương trình của những năm trước sẽ được tổ chức lại trong năm 2026.

Đà Nẵng: Halloween kết hợp nghỉ dưỡng và vui chơi

Đà Nẵng là một trong những địa phương đã có thông tin cụ thể về hoạt động Halloween 2026.

Tại Pullman Danang Beach Resort, chương trình buffet Halloween “Spooktober Feast” được tổ chức vào thứ Bảy, 31/10/2026, từ 17h30 đến 21h30 tại nhà hàng Epice.

Theo thông tin từ khu nghỉ dưỡng, chương trình có buffet với hơn 100 món ăn quốc tế và các hoạt động dành cho trẻ em như vẽ mặt, biểu diễn bong bóng.

Với gia đình, mô hình này phù hợp nếu muốn kết hợp một bữa tối theo chủ đề với hoạt động giải trí mà không phải di chuyển qua nhiều địa điểm.

Halloween tại khu vực Bà Nà Hills

Bà Nà Hills cũng được giới thiệu là địa điểm có lễ hội Halloween trong tháng 10/2026. Thông tin sự kiện cho biết chương trình diễn ra từ 1 đến 31/10, với không gian bí ngô, nhân vật hóa trang và các khu vực trang trí theo chủ đề.

Đây là lựa chọn phù hợp với khách du lịch đã có kế hoạch tham quan Đà Nẵng trong tháng 10. Tuy nhiên, trước khi mua vé, du khách nên kiểm tra thông tin chính thức của đơn vị vận hành về lịch hoạt động và các chương trình trong ngày 31/10.

Các chương trình Halloween khác tại Đà Nẵng

Một số địa điểm giải trí tại Đà Nẵng cũng có thông tin về chương trình Halloween theo mùa. Chẳng hạn, Kalà Kalà Beach Club công bố chương trình Halloween Carnival ngày 31/10 với các hoạt động như hóa trang, UV painting, biểu diễn lửa và âm nhạc.

Nhóm chương trình này phù hợp hơn với người lớn và nhóm bạn trẻ, không phải lựa chọn ưu tiên cho gia đình có trẻ nhỏ.

Các điểm đến khác: Nên kiểm tra lịch trước khi đi

Ngoài Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Halloween cũng có thể xuất hiện tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, trung tâm thương mại và khu vui chơi ở những địa phương có lượng khách du lịch lớn.

Tuy nhiên, lịch Halloween thường được công bố khá gần thời điểm tổ chức. Vì vậy, với những địa điểm chưa có thông tin chính thức cho năm 2026, người dân nên xem đây là địa điểm tham khảo, không phải lịch sự kiện đã xác nhận.

Đặc biệt, những chương trình từng tổ chức vào Halloween các năm trước có thể thay đổi về thời gian, địa điểm, nội dung hoặc không được tổ chức lại trong năm nay.

Chọn địa điểm Halloween theo nhu cầu

Với gia đình có trẻ em, có thể ưu tiên những chương trình diễn ra ban ngày, có hoạt động thủ công, vẽ mặt, ẩm thực hoặc khu vui chơi. AHI Halloween Bazaar tại TP Hồ Chí Minh và các hoạt động dành cho trẻ tại Pullman Danang Beach Resort là những ví dụ đã có thông tin cụ thể cho năm 2026.

Với nhóm bạn trẻ, các chương trình hóa trang, âm nhạc và tiệc tối có thể phù hợp hơn. Một số sự kiện tại Hà Nội và Đà Nẵng đã công bố nội dung theo hướng này.

Nếu đang đi du lịch, du khách có thể ưu tiên những địa điểm tổ chức Halloween ngay trong khu nghỉ dưỡng hoặc khu vui chơi để hạn chế thời gian di chuyển.

Lưu ý khi tham gia Halloween 2026

Halloween năm nay rơi vào thứ Bảy nên các địa điểm tổ chức sự kiện có thể đông khách. Nếu đi cùng trẻ em, phụ huynh nên lựa chọn trang phục thoải mái, không che khuất tầm nhìn và hạn chế phụ kiện sắc nhọn.

Với các chương trình bán vé, cần kiểm tra trước giá vé, thời gian, độ tuổi tham gia, nội dung chương trình và chính sách dành cho trẻ em.

Đối với những sự kiện tổ chức ngoài trời, cũng nên theo dõi dự báo thời tiết trước ngày đi và chuẩn bị phương án phù hợp.

Halloween 2026 có nhiều hình thức vui chơi từ sự kiện cộng đồng, hoạt động dành cho gia đình đến lễ hội tại khu vui chơi, khách sạn và các chương trình âm nhạc. Do lịch tổ chức có thể tiếp tục được cập nhật trong tháng 10, người dân nên ưu tiên thông tin chính thức của từng địa điểm trước khi lên kế hoạch.