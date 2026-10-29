Halloween 2026: Á hậu Mook, Hoa Xù, stylist Hoàng Ku 'giật' giải Best Dress

Châu Bùi tiếp tục là một trong những gương mặt mở màn mùa hóa trang Halloween của showbiz Việt. Fashionista cùng các đồng đội tại Sao Nhập Ngũ 2026 tái hiện câu chuyện kỳ ảo về vùng đất Neverland.

Đội hình Sao Nhập Ngũ 2026 hóa thân vào bộ phim hoạt hình Peter Pan nổi tiếng.

Dự án quy tụ tám nghệ sĩ từng tham gia Sao Nhập Ngũ 2026, được đầu tư công phu từ trang phục, hóa trang đến phần đồ họa hậu kỳ. Châu Bùi không chỉ "nhập vai" mà còn tham gia định hướng sáng tạo và sản xuất cùng nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa Nemotion.

Một trong những điểm hẹn đáng chú ý của mùa Halloween năm nay là museDUYm - tiệc hóa trang do TikToker Call Me Duy chủ trì. Sự kiện diễn ra tối 28/10 quy tụ dàn Hoa hậu, Á hậu Hoàn vũ.

Hoa hậu Ngọc Châu chọn tạo hình cô dâu ma, khai thác hình ảnh vừa lãng mạn vừa rùng rợn đặc trưng của mùa lễ hội. Trong khi đó, Hoa hậu Phương Linh gây chú ý với concept Fallen Angel - thiên thần sa ngã. Vóc dáng cuốn hút của Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist, Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut cũng là đề tài hút thảo luận tại đêm tiệc.

Cũng vào tối 28/10, tạp chí L’Officiel Vietnam tổ chức đêm tiệc The 19th Floor - Furious Furry: Ruby Edition. "Anh Trai" Ali Hoàng Dương và Thể Thiên cùng lấy cảm hứng từ thiên nga cho tạo hình trình diễn đôi.

Siêu mẫu Lan Khuê "nhập vai" miêu nữ trong trang phục ren trắng, tóc giả bạch kim. Pháp Kiều gây ấn tượng với diện mạo nữ sinh "cúp bế" tại đêm tiệc. Chị Đẹp Trang Pháp hóa thân thành Jessica Rabbit (Who Framed Roger Rabbit) đầy kiêu kỳ.

Người mẫu Huỳnh Tú Anh hóa thân thành Vượn Đốm Marsupilami, trở thành Á hậu Best Dress. TikToker Hoa Xù (1 triệu người theo dõi) "đăng quang", được bình chọn là người chơi có màn hóa trang ấn tượng nhất sự kiện.

Dahan Phương Oanh lần đầu tiên mở tiệc Halloween, kết hợp cùng VSTRA, Huang Long. Theo chia sẻ của nữ người mẫu, cô lấy cảm hứng từ thế giới thẩm mỹ của nghệ sĩ Serge Lutens cho chủ đề đêm tiệc. Loạt ảnh "nhá hàng" của dàn host với vẻ đẹp kịch tính, u tối khiến kỳ vọng của netizen về đêm hội Wonderland Of Darkness tăng cao.

Sau nhiều mùa Halloween "chơi lớn", Hoàng Ku tiếp tục là cái tên được cộng đồng yêu thời trang chờ đợi trong mùa lễ hội năm nay. Nam stylist tiếp tục host tiệc hóa trang. Chủ đề năm nay được giới thiệu là The Unknown Caller.

Không chờ đến sát giờ khai tiệc, Hoàng Ku đã liên tục "làm nóng" không khí bằng loạt hình hóa trang cầu kỳ. Anh lần lượt thử sức với các hình tượng công chúa Bạch Tuyết, Lọ Lem, nàng tiên cá Ariel và nhóm nhạc Spice Girls.

Mới nhất, Hoàng Ku tham dự tiệc của TikToker Call Me Duy,đầu tư tạo hình "chặt chém", "ẵm" luôn giải Best Dress của đêm tiệc.

Kelbin Lei gia nhập đường đua Halloween 2026 với loạt tạo hình thời trang lấy cảm hứng từ "bộ tứ" BLACKPINK. Nam stylist "chơi lớn", tái hiện lại loạt tạo hình đặc sắc của tất cả các thành viên BLACKPINK trong các sản phẩm âm nhạc, tạp chí.