Halico lỗ lũy kế hơn 466 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026 của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội - Halico (UPCoM: HNR), tại ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 376,7 tỷ đồng, tăng so với mức 365,2 tỷ đồng đầu năm. Nợ phải trả ở mức hơn 31 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn. So với đầu năm, tổng nợ phải trả tăng từ khoảng 23,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp tại đầu năm 2026 đang âm hơn 466 tỷ đồng. Dù đã có lãi trong 9 tháng, khoản lỗ lũy kế lớn này vẫn là dấu tích từ những giai đoạn kinh doanh trước đó và chưa thể được bù đắp đáng kể chỉ bằng kết quả lợi nhuận của năm nay.

Nợ phải trả của Halico hiện đang ở mức hơn 31 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn.

Về tài sản, hàng tồn kho có giá trị ghi sổ trước dự phòng gần 147,6 tỷ đồng, tăng so với khoảng 138,5 tỷ đồng đầu năm. Sau khi trừ dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 18 tỷ đồng, giá trị hàng tồn kho còn gần 129,6 tỷ đồng. Đây là một trong những khoản mục lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Halico.

Trong khi đó, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 142,1 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý III đạt gần 9,8 tỷ đồng, tăng từ khoảng 2,6 tỷ đồng đầu năm. Các khoản đầu tư tài chính và tiền mặt là những cấu phần đáng kể trong tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.

Một khoản mục khác cần lưu ý là dự phòng phải thu khó đòi hơn 10,7 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết các khoản phải thu được trích lập dự phòng bao gồm những khoản đã quá hạn trên 3 năm. Dù vậy, số liệu dự phòng không đồng nghĩa toàn bộ khoản phải thu chắc chắn mất khả năng thu hồi.

Halico còn ghi nhận hơn 18,1 tỷ đồng thuế và các khoản phải thu Nhà nước. Đây cũng là khoản mục đáng kể trong tài sản ngắn hạn, song giá trị không thay đổi so với đầu năm.

Halico có tiền thân là Nhà máy Rượu Hà Nội, được thành lập năm 1898 tại địa chỉ 94 Lò Đúc, Hà Nội. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, nhà máy ban đầu do hãng rượu Fontaine của Pháp xây dựng, từng là một trong năm nhà máy rượu được xây dựng tại Đông Dương thời kỳ đó.

Năm 2006, doanh nghiệp chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Hiện Halico hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và đồ uống, với danh mục sản phẩm gồm Lúa Mới, Nếp Mới, Vodka Hà Nội, Vina Vodka, Vodka 94 Lò Đúc và Ba Kích Sealion.

Về cơ cấu cổ đông, Halico có hai cổ đông lớn nắm gần như toàn bộ vốn điều lệ. Dữ liệu hồ sơ doanh nghiệp ghi nhận Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) sở hữu 54,29%, trong khi Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. (một công ty đến từ Singapore, công ty con thuộc tập đoàn đồ uống toàn cầu Diageo đến từ Anh Quốc) nắm 45,57%. Các cổ đông còn lại chiếm tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 0,14%.

Với tỷ lệ sở hữu trên 54%, Habeco là cổ đông nắm quyền chi phối tại Halico. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu gần 46% của Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. cho thấy vốn của nhà đầu tư nước ngoài có vị trí đáng kể trong cơ cấu cổ đông.