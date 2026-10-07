Haiti tuyên bố hoãn vô thời hạn cuộc tổng tuyển cử

Haiti đã không tổ chức tổng tuyển cử từ năm 2016. (Nguồn: Anadolu)

Ngày 7/10, hãng thông tấn Anadolu đưa tin, trước đó hai ngày, Hội đồng Bầu cử Lâm thời Haiti (CEP) cho biết, sau khi tham vấn các lực lượng chính trị và dựa trên những sửa đổi đối với Sắc lệnh Bầu cử được Hội đồng Bộ trưởng thông qua cùng ngày, một số thời hạn trong tiến trình bầu cử sẽ được điều chỉnh.

Theo CEP, thời gian vận động tranh cử đã bị đình chỉ và các mốc thời gian mới sẽ được công bố sau khi cơ quan này hoàn tất việc cập nhật khuôn khổ với các tổ chức chính trị được phép tham gia. Để tạo điều kiện cho các đảng phái, CEP gia hạn thời hạn đăng ký ứng cử trực tuyến và nộp hồ sơ đến ngày 31/10, đồng thời kêu gọi các công dân đủ điều kiện tiếp tục đăng ký vào danh sách cử tri đang được cập nhật.

Cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 13/12 nhằm bầu tổng thống cùng toàn bộ thành viên Thượng viện, Hạ viện, các hội đồng cấp tỉnh và chính quyền đô thị.

Haiti hiện không có quan chức nào được bầu ở cấp quốc gia, sau khi không tổ chức tổng tuyển cử kể từ năm 2016. Tình trạng khoảng trống chính trị trở nên nghiêm trọng hơn sau vụ Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát hồi tháng 7/2021, trong khi nhiệm kỳ của các cơ quan lập pháp lần lượt kết thúc.

Một cơ chế chuyển tiếp được thiết lập năm 2024 hiện điều hành Haiti. Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp, được thành lập sau khi Thủ tướng khi đó là Ariel Henry từ chức dưới sức ép của các băng nhóm, điều hành nhánh hành pháp cùng Thủ tướng được bổ nhiệm Alix Didier Fils-Aime, người chủ yếu điều hành đất nước bằng các sắc lệnh.

Nhiệm kỳ của Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp kết thúc vào tháng 2, sau đó ông Fils-Aime cùng nội các tiếp tục điều hành giai đoạn chuyển tiếp.

Các nhóm tội phạm có vũ trang kiểm soát nhiều khu vực tại thủ đô Port-au-Prince và các vùng lân cận, khiến khoảng 1,5 triệu người phải di dời và làm gián đoạn các tuyến giao thông cần thiết để vận chuyển tài liệu bầu cử.

Lực lượng trấn áp băng nhóm do Liên hợp quốc hậu thuẫn tiếp tục hoạt động trên toàn quốc nhằm kiềm chế bạo lực và thiết lập các điều kiện an ninh cần thiết để tiến hành bầu cử.