Màn xuất hiện mới nhất của Hailey Bieber tại sự kiện DailyBook Summit do tạp chí The New York Times tổ chức là minh chứng cho việc không phải ai cũng "quay lưng" với chủ nghĩa tối giản - minimalist. Với sự tự tin và gu thời trang riêng biệt, Hailey vẫn toát lên sự sành điệu và sang trọng kể cả khi chỉ mặc hai màu đen - trắng. Phải nói là mặc đẹp đôi khi không cần quá nhiều chi tiết.

Hailey Bieber ghi điểm với công thức phối đồ đen - trắng mang đậm tinh thần minimalism.

Không chạy theo những xu hướng phô trương đang phủ sóng mùa mốt, Hailey lựa chọn một bộ trang phục có thiết kế tinh tế, tập trung vào phom dáng và những chi tiết đắt giá. Điểm nhấn của tổng thể nằm ở chiếc blazer độc đáo kết hợp cùng chân váy bút chì với gần hai mươi hàng nút chạy dọc thân váy.

Thoạt nhìn, bộ trang phục có vẻ đơn giản, nhưng càng quan sát càng thấy rõ sự chỉn chu và xa xỉ trong cách xử lý cấu trúc và tỷ lệ. Đây cũng không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 1998 của NTK Yohji Yamamoto, từng được Caroline Bessette-Kennedy, biểu tượng thời trang gắn liền với phong cách tối giản thập niên 1990, mặc cách đây 28 năm.

Trong bối cảnh áo khoác lông thú, áo khoác opera và những thiết kế tạo hiệu ứng thị giác mạnh đang được yêu thích, lựa chọn của Hailey mang đến một góc nhìn thú vị về thời trang đương đại. Thay vì liên tục tìm kiếm những món đồ gây chú ý, cô cho thấy sức hút của một bộ trang phục nằm ở chất liệu, đường cắt và khả năng tồn tại vượt thời gian.

Có thể xu hướng tối đa hóa đang chiếm ưu thế, nhưng màn xuất hiện này nhắc chúng ta rằng minimalism chưa bao giờ hết thời hay mất đi hào quang. Đôi khi, chính sự tiết chế được tính toán kỹ lưỡng mới là tuyên ngôn phong cách ấn tượng nhất.