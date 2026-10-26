Hai xu hướng nổi bật trên thị trường văn phòng Hà Nội

Thị trường văn phòng Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái định hình, khi nguồn cung mới liên tục mở rộng ra ngoài khu vực trung tâm truyền thống.

Theo Cushman & Wakefield, khoảng 370.000m² diện tích văn phòng mới dự kiến gia nhập thị trường Hà Nội giai đoạn 2026-2028, trong đó khu vực phía Tây chiếm khoảng 76% nguồn cung tương lai.

Dự bá, trong nửa cuối năm 2026 (bao gồm giai đoạn quý III), khu vực phía Tây dự kiến đón thêm khoảng 60.000m² NLA (diện tích sàn cho thuê) gia nhập thị trường. Tại Tây hồ Tây - khu vực đang nổi lên như một cực phát triển văn phòng mới, đạt khoảng 652.000m² diện tích cho thuê thuần.

Khu vực phía Tây - Tây hồ Tây sôi động với nguồn cung và nguồn cầu văn phòng dồi dào.

Đáng chú ý, sức hấp dẫn của các cực văn phòng phía Tây và Tây hồ Tây trong dài hạn không chỉ đến từ nguồn cung mới mà còn được hỗ trợ bởi định hướng phát triển hạ tầng giao thông của Hà Nội. Thành phố đang thúc đẩy hình thành mạng lưới đường sắt đô thị liên thông, với các tuyến được quy hoạch và triển khai theo từng giai đoạn.

Trong bối cảnh đó, bên cạnh lựa chọn thuê truyền thống, thị trường đang mở ra hai hướng phát triển đáng chú ý: Sở hữu văn phòng để chủ động trong dài hạn và hình thành các trung tâm tích hợp “Work - Live - Enjoy” - nơi công việc gắn kết với đời sống đô thị.

Xu hướng dịch chuyển từ “thuê” sang “sở hữu” văn phòng

Xuất hiện từ cuối năm 2025, đến nay mô hình văn phòng thương mại kết hợp cho thuê và bán càng xuất hiện rõ nét hơn trên thị trường Hà Nội, mở ra thêm lựa chọn cho doanh nghiệp bên cạnh phương án thuê truyền thống. ROX Tower Goldmark City là một ví dụ.

Theo chia sẻ từ đại diện dự án, việc bổ sung sản phẩm văn phòng sở hữu vào cơ cấu kinh doanh xuất phát từ chính nhu cầu thực tế của thị trường, khi ngày càng có những doanh nghiệp quan tâm đến việc sở hữu địa điểm làm việc lâu dài thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào việc đi thuê.

Với doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ổn định, sở hữu văn phòng mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết, doanh nghiệp có thể chủ động thiết kế, tổ chức không gian làm việc theo văn hóa và nhu cầu vận hành riêng, từ công năng sử dụng đến các tiện ích phục vụ nhân sự.

Trước bài toán vận hành và tối ưu phát triển thương hiệu, doanh nghiệp cân nhắc lợi ích khi sở hữu văn phòng thay vì đi thuê.

Ở góc độ tài chính, văn phòng thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp còn có thể được ghi nhận là tài sản cố định nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định kế toán hiện hành, qua đó hình thành tài sản phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, giá thuê văn phòng có thể biến động theo chu kỳ cung - cầu, nhưng chi phí thuê tích lũy trong dài hạn vẫn là yếu tố doanh nghiệp cần tính toán. Với những đơn vị có dòng tiền tương đối bền vững và nhu cầu sử dụng lâu dài, việc chuyển từ tư duy thuê mặt bằng sang cân nhắc sở hữu văn phòng đang trở thành một phương án đáng xem xét.

Đơn cử, với văn phòng diện tích 227,5m², tổng giá bán khoảng 11,9 tỷ đồng (sau khi đã trừ chiết khấu 3% và tiền thuê 6 tháng theo chính sách bán hàng hiện tại). Với giả định giá thuê trung bình trên thị trường 15 USD/m²/tháng, tương đương khoảng 1,08 tỷ đồng tiền thuê/năm. Như vậy, thời gian hoàn vốn chỉ khoảng 11 năm. Sau thời điểm này, chủ doanh nghiệp tiếp tục sử dụng cho hoạt động kinh doanh hoặc khai thác cho thuê.

Với chính sách bán hàng đặc biệt tại dự án ROX Tower Goldmark City đang áp dụng từ tháng 10, khách hàng có thêm nhiều lợi thế. Theo đó, khách hàng có thể nhận bàn giao ngay khi thanh toán từ 50% giá trị sản phẩm; 50% còn lại được giãn tiến độ thanh toán trong tối đa 12 tháng.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ vay với lãi suất 0% trong 9 tháng, áp dụng cho khoản vay lên tới 70% giá trị sản phẩm, cùng quà tặng khai trương trị giá đến 100 triệu đồng, giúp người mua chủ động bố trí dòng tiền trong khi vẫn đảm bảo nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, giá bất động sản đang về với giá trị thật, đây chính là thời điểm mở ra cơ hội nắm giữ tài sản tốt nhất cho doanh nghiệp.

Xu hướng “Work - Live - Enjoy” biến văn phòng trở thành một phần của hệ sinh thái đô thị

Trước đây, doanh nghiệp thường chú trọng việc đặt văn phòng ở khu vực trung tâm, thuận tiện cho việc hiện diện của thương hiệu, tiếp cận khách hàng, đối tác. Tuy nhiên, một xu hướng mới đang hình thành, đó là việc hình thành các tụ điểm kết nối giữa nơi làm việc, khu dân cư và trung tâm thương mại, giúp lực lượng lao động trẻ chủ động trong các nhu cầu làm việc, sinh hoạt và giải trí (còn gọi là mô hình Work - Live - Enjoy).

Tây hồ Tây và phía Tây Hà Nội cũng là khu vực có nhiều điều kiện để phát triển mô hình này. Sự xuất hiện của các dự án văn phòng mới bên cạnh khu đô thị, công trình thương mại và hạ tầng kết nối đang từng bước mở rộng chức năng của những khu vực vốn được xem là vùng phát triển đô thị mới.

ROX Tower Goldmark City là một trường hợp tiêu biểu cho xu hướng này với tòa văn phòng, trung tâm thương mại cao 40 tầng và khu đô thị rộng 12ha được kết nối trong cùng một quần thể.

Quần thể văn phòng, trung tâm thương mại, shophouse khối đế khu đô thị Goldmark City do ROX Signature phát triển.

Việc đặt văn phòng trong quần thể đô thị tích hợp có thể giúp nhân sự tiếp cận thuận tiện hơn với các dịch vụ ăn uống, mua sắm và tiện ích phục vụ đời sống. Đối với hệ sinh thái thương mại, cộng đồng cư dân và lực lượng lao động tại chỗ góp phần tạo ra nguồn khách hàng tiềm năng, giúp các hoạt động dịch vụ có cơ hội duy trì sức sống trong nhiều khung giờ khác nhau.

Mô hình này cũng phù hợp với sự thay đổi trong kỳ vọng của lực lượng lao động trẻ. Bên cạnh thu nhập và cơ hội nghề nghiệp, nhóm nhân sự này ngày càng quan tâm đến môi trường làm việc, khả năng cân bằng cuộc sống, sự thuận tiện khi di chuyển và các không gian giao tiếp ngoài giờ làm. Hiện diện tại đây, doanh nghiệp cũng thuận tiện hơn trong việc tuyển dụng, giữ chân nhân sự và kết nối kinh doanh.

Trong bối cảnh thị trường văn phòng Hà Nội mở rộng về phía Tây và Tây hồ Tây, sở hữu văn phòng trong quần thể đô thị tích hợp đang mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp. Không chỉ chủ động về không gian làm việc và kế hoạch tài chính dài hạn, doanh nghiệp còn có thể tận dụng lợi thế kết nối với khu dân cư, trung tâm thương mại và hệ thống tiện ích, tạo môi trường thuận lợi cho cả hoạt động kinh doanh lẫn trải nghiệm của nhân sự. Đây cũng chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội kinh doanh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.