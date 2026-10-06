Hai xe tải va chạm trên QL1A qua Đà Nẵng, xe chở thép lật chắn ngang đường

Ngày 6/10, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ VN) cho biết, trên tuyến QL1A qua địa phận phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải khiến một xe bị lật, dòng phương tiện phải lưu thông chậm.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng cùng ngày, xe tải BKS 76H-072.07 chạy trên QL1A hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Khi đến Km 939+550 (gần nút giao QL1A - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thuộc địa phận phường Hòa Xuân) thì xảy ra va chạm với xe tải BKS 37H - 165.76.

Hậu quả, cả hai tài xế bị thương, hai xe hư hỏng nặng phần đầu. Riêng xe tải 76H-072.07 bị lật nằm chắn gần hết hai làn xe cơ giới, thép ống trên thùng xe đổ tràn xuống đường.

Vụ tai nạn cũng khiến việc lưu thông qua khu vực này khó khăn, lực lượng CSGT Đà Nẵng tăng cường điều tiết giao thông qua vị trí xe tải chở thép bị lật.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, đoạn đường xảy ra tai nạn là đường thẳng, đường có bốn làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ, nằm ngoài khu đông dân cư, vị trí tai nạn là ngã tư có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, hệ thống biển báo hiệu giao thông phát huy tác dụng.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.