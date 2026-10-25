Hai xe máy va chạm lúc rạng sáng, 4 người tử vong tại Hải Phòng

Sáng 25/10, lực lượng chức năng TP. Hải Phòng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần Trung tâm thương mại Aeon Mall, thuộc địa bàn phường Thạch Khôi, khiến 4 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h40 cùng ngày, hai xe máy mang biển kiểm soát bắt đầu bằng 15A và 34E đang lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt thì xảy ra va chạm.

Cú va chạm mạnh khiến cả 4 người trên hai phương tiện ngã xuống đường, nằm bất động.

Phát hiện vụ việc, người dân đi đường nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, đồng thời liên hệ lực lượng cấp cứu để hỗ trợ các nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức đưa những người gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định 4 nạn nhân đều đã tử vong. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 16 đến 21, cùng trú tại xã Ninh Giang và xã Vĩnh Lại, TP. Hải Phòng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác định nguyên nhân.

Hiện nguyên nhân và diễn biến cụ thể dẫn đến vụ va chạm đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.