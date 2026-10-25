Hai xe máy đối đầu trên quốc lộ, 3 người thương vong

Ngày 25/10, ông Nguyễn Xuân Dinh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy, khiến một người tử vong và hai người bị thương.

Hai xe máy đối đầu trên quốc lộ, một người tử vong, hai người bị thương. (Ảnh MXH)

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng tối ngày 24/10, trên tuyến quốc lộ 48B, đoạn qua khu vực chợ Song Ngọc, xã Quỳnh Lưu (Nghệ An)

Thời điểm trên, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 37AA-958.xx lưu thông với tốc độ cao, sau đó đâm trực diện vào xe máy chở hai thanh niên đang đi theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến cả ba người ngã xuống đường. Một nạn nhân tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân tử vong bước đầu được xác định là em L.M.N. (sinh năm 2008, trú tại xã Quỳnh Văn, Nghệ An).

Theo lãnh đạo UBND xã Quỳnh Lưu, các nạn nhân là người ở địa phương khác đến địa bàn thì xảy ra tai nạn.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.