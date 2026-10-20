Hai xe không giữ khoảng cách an toàn, 6 xe tông liên hoàn trên cao tốc

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an vừa thông tin về một vụ tai nạn giao thông liên hoàn do không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ.

Theo đó, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào khoảng 13h50 ngày 18/10 tại Km 240+200 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ (hướng Ninh Bình - Hà Nội) thuộc địa phận xã Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình giữa 6 ôtô con.

Cục CSGT cho biết nguyên nhân sơ bộ ban đầu được nhận định do 2 lái xe đã không giữ khoảng cách an toàn với xe đi liền kề phía trước dẫn đến va chạm.

Cục CSGT cho biết với hành vi không giữ khoảng cách an toàn giữa 2 xe theo quy định mà gây tai nạn giao thông, lái xe sẽ bị xử phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Người vi phạm còn phải thực hiện bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Theo Cục CSGT, để đảm bảo an toàn khi di chuyển trên cao tốc, tài xế cần chú ý quan sát kết hợp giữ khoảng cách an toàn, đồng thời giảm tốc độ kịp thời khi gặp tình huống nguy hiểm.

Trong Thông tư 38/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), khoảng cách an toàn giữa 2 xe khi tham gia giao thông trên đường được quy định 35-100 mét tùy vào tốc độ lưu thông.

Cụ thể, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khi xe di chuyển với tốc độ 60 km/h thì cần đảm bảo khoảng cách tối thiểu với xe phía trước ở mức 35 m.

Ở dải tốc độ trên 60 km/h và không quá 80 km/h, khoảng cách an toàn theo quy định là 55 m. Đối với dải tốc độ trên 100 km/h và không quá 120 km/h, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ cần đảm bảo khoảng cách an toàn 100 m với xe phía trước.

Trường hợp điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, tài xế phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông

Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc theo quy định phía trên.