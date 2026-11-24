AP dẫn thông tin từ cảnh sát Columbus cho biết, hai xe buýt của Cơ quan Vận tải Trung tâm Ohio (COTA) đã va chạm trực diện ở phía Bắc thành phố vào khoảng 8 giờ sáng ngày 23/11 (giờ địa phương). Chiếc xe thứ ba đã va chạm vào phía sau của một trong hai xe buýt, hoặc bị xe buýt đâm từ phía sau.

"Theo những thông tin ban đầu, một trong hai chiếc xe buýt, vì lý do chưa rõ, đã vượt qua vạch kẻ đôi màu vàng và đâm trực diện vào chiếc xe buýt còn lại", cảnh sát Columbus Joseph Albert cho biết.

Vụ tai nạn khiến 2 tài xế xe buýt thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

COTA đã xác định danh tính 2 tài xế là Richard Terry, 53 tuổi, và Paul Copeland, 60 tuổi, lần lượt gia nhập cơ quan vận tải công cộng này vào năm 2012 và 2008.

Cảnh sát cho biết một trong hai tài xế xe buýt đã tử vong tại hiện trường, người còn lại được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch trước khi qua đời.

Theo cảnh sát, 9 người khác, bao gồm hành khách trên xe buýt hoặc hành khách trên chiếc xe thứ ba, đã được đưa đến các bệnh viện trong khu vực. Tất cả đều trong tình trạng ổn định vào ngày 23/11 với những vết thương không đe dọa đến tính mạng. Không có người đi bộ nào bị thương, ông Albert cho biết thêm.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn hôm 23/11, đặc biệt là người thân của những người thiệt mạng”, Chủ tịch Hội đồng thành phố Columbus, Shannon Hardin, và thành viên hội đồng Lourdes Barroso de Padilla, cho biết.

Theo COTA, họ đang phối hợp với các nhà điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.