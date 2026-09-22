Hai xạ thủ Việt Nam mất suất chung kết ASIAD vì trang phục không đạt chuẩn

Cụ thể, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang đạt 631,7 điểm, xếp thứ 4 vòng loại và đủ điều kiện vào chung kết nội dung 10m Air Rifle Mixed Team. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phần thi, hai vận động viên Việt Nam được lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra trang bị.

Trước đó, ngày 18/9, trước khi các nội dung thi đấu bắt đầu, trang phục và áo bắn của các vận động viên đã được kiểm tra chính thức và xác nhận đạt tiêu chuẩn thi đấu. Vì vậy, hai xạ thủ Việt Nam tiếp tục sử dụng trang phục và áo bắn này ở các nội dung cá nhân ngày 20/9 và 21/9 mà không phát sinh vấn đề liên quan đến trang bị. Trang phục này cũng đã được các vận động viên sử dụng tại nhiều giải đấu quốc tế trong năm 2026.

Hai xạ thủ Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang. Ảnh: TQ.

Tuy nhiên, ngày 22/9, sau khi hoàn thành vòng loại nội dung 10m Air Rifle Mixed Team, trọng tài tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên trang bị sau thi đấu đối với hai vận động viên Việt Nam. Kết quả, áo bắn của hai xạ thủ được xác định không đạt yêu cầu về độ cứng theo luật ISSF.

Theo quy định, độ cứng của áo bắn phải đạt từ 3,0 mm trở lên. Trong lần kiểm tra ngay sau khi kết thúc bài bắn, kết quả đo trong vòng 15 giây chỉ đạt 2,9 mm. Theo quy định, nếu máy đo không đạt mức 3,0 mm thì áo bắn được xác định không đạt tiêu chuẩn tại thời điểm kiểm tra.

Việc đo độ cứng cũng chịu tác động của điều kiện thời tiết và nhiệt độ lạnh do điều hòa, có thể ảnh hưởng đến độ cứng của áo bắn.

Do bị xác định vi phạm quy định về trang bị, kết quả thi đấu của hai xạ thủ Việt Nam bị hủy. Điều này khiến Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang không được tham dự chung kết dù trước đó đã xếp thứ 4 vòng loại.

Sau khi hai vận động viên Việt Nam bị hủy kết quả, hai xạ thủ Nhật Bản được đôn lên và giành quyền tham dự chung kết nội dung 10m Air Rifle Mixed Team.