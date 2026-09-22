Hai xạ thủ Việt Nam bị hủy kết quả vì lỗi trang phục ở ASIAD

Thanh Thảo (trái) và Tâm Quang (phải) bị loại vì lý do đáng tiếc. Ảnh: Tâm Quang.

Bộ đôi vận động viên bắn súng Việt Nam đạt 631,7 điểm, xếp hạng 4 vòng loại và đủ điều kiện thi đấu chung kết tại trường bắn Aichi, Nhật Bản nhưng vẫn phải dừng bước ở nội dung trên. Trước đó, ngày 18/9, trước khi các nội dung thi đấu bắt đầu, trang phục và áo bắn của các VĐV được kiểm tra chính thức cũng như xác nhận đạt tiêu chuẩn thi đấu.

Vì vậy, Thanh Thảo và Tâm Quang tiếp tục sử dụng cùng trang phục, áo bắn để thi đấu các nội dung cá nhân vào ngày 20 cũng như 21/9 mà không phát sinh vấn đề liên quan đến trang bị. Trang phục này cũng được các vận động viên sử dụng tại nhiều giải đấu quốc tế trong năm 2026.

Tuy nhiên, đến sáng 22/9, sau khi kết thúc nội dung 10 m súng trường hơi đôi nam nữ, trọng tài kiểm tra trang bị sau thi đấu đối với cặp xạ thủ Việt Nam theo hình thức lựa chọn ngẫu nhiên. Tại lần kiểm tra này, trọng tài xác định áo bắn của hai VĐV không đạt yêu cầu về độ cứng theo quy định của Liên đoàn Thể thao Bắn súng Quốc tế (ISSF) và hủy kết quả, khiến Thanh Thảo, Tâm Quang không được dự chung kết.

Theo quy định, độ cứng của áo bắn cần đạt 3 mm trở lên. Khi kiểm tra ngẫu nhiên tại thời điểm kết thúc bài bắn, độ cứng chỉ đạt 2,9 mm (trong vòng 15 giây). Nếu máy đo không đạt 3 mm thì coi như áo bắn không đạt tiêu chuẩn tại thời điểm đo. Việc đo chịu tác động và ảnh hưởng của thời tiết. Nhiệt độ lạnh từ điều hòa ở địa điểm thi đấu cũng góp phần làm độ cứng không đạt.

Sau khi Thanh Thảo và Tâm Quang phải dừng cuộc chơi ở nội dung 10 m súng trường hơi đôi nam nữ, cặp xạ thủ Nhật Bản Hanakawi Naoki cùng Nobata Misaki được đôn lên cũng như có suất vào trận tranh huy chương.