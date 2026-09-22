Hai xạ thủ Việt Nam bị hủy kết quả, người thay thế giành luôn HCĐ

Đội tuyển Nhật Bản giành huy chương đồng bắn súng đầy tranh cãi. Ảnh: JapanNews.

Đội tuyển bắn súng Nhật Bản đã giành huy chương đồng nội dung 10 m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội tại ASIAD 2026, sau khi được đôn lên thế chỗ bộ đôi xạ thủ Việt Nam bị hủy kết quả vì trang phục thi đấu không đạt chuẩn.

Quyết định gây tranh cãi này được ban tổ chức đưa ra vào sáng 22/9, bắt nguồn từ chính lá đơn khiếu nại kỹ thuật của đội chủ nhà. Tại vòng loại, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi đấu xuất sắc để cán đích ở vị trí thứ 4, suất cuối cùng giành quyền vào vòng chung kết tranh huy chương.

Đội tuyển Nhật Bản xếp ngay sau ở vị trí thứ 5 với khoảng cách thua đúng 0,3 điểm. Ngay khi bảng điểm xuất hiện, đại diện Nhật Bản lập tức đệ đơn khiếu nại, cho rằng trang phục và thiết bị của hai xạ thủ Việt Nam không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

Trước động thái trên, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam cùng ban huấn luyện môn bắn súng đã lập tức đệ đơn khiếu nại ngược lại để bảo vệ quyền lợi cho vận động viên. Tuy nhiên, sau quy trình kiểm tra lại thiết bị, ban tổ chức kết luận trang phục của đội Việt Nam "quá cứng, vượt tiêu chuẩn 0,1". Kết quả của Thanh Thảo và Tâm Quang bị hủy bỏ, nhường suất vào chung kết cho Nhật Bản.

Đáng chú ý, toàn bộ trang phục thi đấu này của tuyển Việt Nam đã vượt qua đợt kiểm định kỹ thuật tiền giải của chính ban tổ chức trước đó 1 đến 2 ngày mà không phát sinh bất kỳ lỗi nào.