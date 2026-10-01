Hai xã Nam Cường, Bạch Thông không có nợ đọng xây dựng cơ bản

Các đại biểu tham dự buổi khảo sát tại xã Nam Cường.

Tại xã Nam Cường, Đoàn khảo sát công trình kè Nà Lưa, Nà Điểm được triển khai tại thôn Đồng Tiến, tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng, hiện đạt khoảng 50% khối lượng; công trình Trường Tiểu học và THCS Nam Cường tại thôn Cốc Lùng, tổng vốn 13,5 tỷ đồng, đã hoàn thành và đang thực hiện thanh, quyết toán.

Giai đoạn 2021-2025, xã thực hiện 133 công trình, dự án, trong đó 125 dự án đã quyết toán, 8 dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán; không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Năm 2026, xã được giao hơn 30 tỷ đồng vốn đầu tư công, đến nay đã giải ngân khoảng 15%; thu ngân sách đạt 2,6 tỷ đồng trên dự toán 3,2 tỷ đồng.

Đoàn khảo sát tại công trình kè Nà Lưa, Nà Điểm, thôn Đồng Tiến, xã Nam Cường.

Tại xã Bạch Thông, Đoàn khảo sát công trình đường nội thôn Khuổi Giả, thôn Toàn Thắng, tổng mức đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng, đã bàn giao đưa vào sử dụng; công trình kè chống sạt lở Khuổi Cò, thôn Thanh Phong, tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đồng, đang được tập trung hoàn thành.

Giai đoạn 2021-2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn xã là hơn 40,5 tỷ đồng, thực hiện hơn 39,2 tỷ đồng, đạt 96,74% kế hoạch; không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Riêng năm 2025, vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là hơn 9,7 tỷ đồng, giải ngân đạt 96,38%.

9 tháng năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 3,5 tỷ đồng, bằng 148% dự toán năm.

Đoàn khảo sát tại đường nội thôn Khuổi Giả, thôn Toàn Thắng, xã Bạch Thông.

Qua khảo sát, đồng chí Đồng Văn Lưu đề nghị 2 xã Nam Cường và Bạch Thông tiếp tục rà soát, xác định rõ nhu cầu và thứ tự ưu tiên đầu tư, tránh dàn trải trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân và bảo đảm chất lượng, hiệu quả các công trình.

Đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành; tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu, thực hành tiết kiệm trong chi ngân sách; nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong quản lý hồ sơ, số liệu đầu tư công và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để tỉnh xem xét, giải quyết.