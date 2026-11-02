Hai xã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 Dự án đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh

Thi công Dự án Thành phần 1, Dự án đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Ảnh tư liệu

Theo đó, 2 địa phương đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 của dự án là xã An Viễn (diện tích bàn giao 3,75ha) và xã Bình Minh (diện tích bàn giao hơn 22ha). Đối với 7 xã, phường còn lại có dự án đi qua, hiện tỷ lệ bàn giao mặt bằng đã đạt từ gần 87% đến hơn 99% diện tích giai đoạn 1.

Dự án đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai được chia làm 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án Thành phần 1, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận thành phố Đồng Nai với tổng chiều dài đường gom, đường bên gần 62km. Dự án Thành phần 2, xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên) có chiều dài hơn 46km.

Để triển khai dự án, các địa phương và đơn vị liên quan phải thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 443ha, trong đó diện tích thu hồi giai đoạn 1 hơn 302ha.

Đến nay, đối với giai đoạn 1, các đơn vị liên quan đã hoàn thành 100% công tác kiểm đếm, hơn 99% công tác xác nhận nguồn gốc đất và hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ gần 98% diện tích.

Đối với công tác bàn giao mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai đã nhận bàn giao hơn 285ha, đạt hơn 94% tổng diện tích mặt bằng giai đoạn 1.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, các đơn vị chức năng đã hoàn thành cắm cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa và bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho tất cả 9 xã, phường. Đồng thời bàn giao bản đồ thu hồi đất, hồ sơ kỹ thuật của 9 xã, phường cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai. Các đơn vị liên quan đang triển khai công tác bồi thường giai đoạn 2.