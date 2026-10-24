Hai xã của tỉnh Nghệ An trao đổi kinh nghiệm phát triển dâu tằm tại Quy Mông

Đoàn công tác 2 xã Tam Đồng và xã Cát Ngạn tỉnh Nghệ An làm việc tại xã Quy Mông.

Đoàn công tác xã Tam Đồng do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm trưởng đoàn. Đoàn công tác xã Cát Ngạn do đồng chí Trần Ngọc Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm trưởng đoàn. Tham gia các đoàn có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy và các thành viên.

Tiếp và làm việc với các đoàn có đồng chí Trần Ngọc Thư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quy Mông; đồng chí Phạm Văn Hoàn, - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng lãnh đạo các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chuyên môn của xã.

Đoàn công tác thăm vùng dâu xã Trấn Yên.

Đoàn công tác tham quan mô hình nuôi tằm trên khay trượt tại Hợp tác xã Dâu tằm Minh Tiến.

Tại Hợp tác xã Dâu tằm Minh Tiến, các đại biểu tham quan mô hình trồng dâu, nuôi tằm, tìm hiểu quy trình kỹ thuật và kinh nghiệm tổ chức sản xuất. Nội dung trao đổi tập trung vào lựa chọn cây trồng chủ lực, phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp.

Hiện xã Quy Mông có khoảng 230 hộ trồng dâu, nuôi tằm, tập trung tại 6/14 thôn với tổng diện tích dâu trên 320 ha. Sản lượng lá dâu đạt 8.800 tấn/năm, sản lượng kén khoảng 470 - 480 tấn/năm. Giá kén duy trì ở mức 220.000 - 230.000 đồng/kg; tổng thu nhập từ nghề dâu tằm đạt trên 110 tỷ đồng, bình quân 270 - 300 triệu đồng/ha/năm.

Trên địa bàn có 2 hợp tác xã là Hợp tác xã Dâu tằm Minh Tiến, Hợp tác xã Dâu tằm Quy Mông và 12 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực trồng dâu, nuôi tằm. Sản phẩm được tiêu thụ tại nhà máy của Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái, cách trung tâm xã khoảng 20 km.

Đoàn công tác tham quan thành viên nuôi tằm cho thu kén tại Hợp tác xã Dâu tằm Minh Tiến.

Vùng nguyên liệu sử dụng các giống dâu tiến bộ kỹ thuật, có năng suất, chất lượng cao. Người dân áp dụng quy trình nuôi tằm hai giai đoạn: nuôi tằm con tập trung, sau đó nuôi tằm lớn trên nền nhà hoặc giàn khay trượt. Đặc biệt, 2 hộ gia đình đang triển khai mô hình nuôi tằm trong phòng điều hòa để theo dõi, đánh giá khả năng nhân rộng.

Xã Quy Mông đặt mục tiêu nâng diện tích dâu lên 400 ha, phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với sản xuất hàng hóa. Địa phương chú trọng liên kết người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong cung ứng giống, chuyển giao kỹ thuật, tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Đoàn công tác tham quan hoạt động của Công ty Dâu tằm tơ Yên Bái.

Đoàn công tác tìm hiểu quy trình sản xuất và tạo ra sản phẩm tại Công ty Dâu tằm tơ Yên Bái.

Việc ứng dụng máy móc, thiết bị hỗ trợ chăm sóc dâu, nuôi tằm, trong đó có giàn khay trượt, góp phần giảm công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước cải thiện chất lượng sản phẩm. Đến năm 2030, Quy Mông phấn đấu đưa cây dâu trở thành một trong những cây trồng mũi nhọn, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đoàn tiếp tục tham quan vùng trồng dâu tại xã Trấn Yên và tìm hiểu hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái. Qua đó, các đại biểu có thêm thông tin thực tế về tổ chức vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, chế biến và liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị dâu tằm tơ.

Chuyến tham quan tạo cơ hội để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế nông nghiệp, tìm hiểu những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, hướng tới phát triển nghề dâu tằm bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.