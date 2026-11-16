Hai vụ xả súng ở Nam Phi khiến ít nhất 17 người thiệt mạng

Cảnh sát Nam Phi (SAPS) cho biết 9 người, gồm 6 nam và 3 nữ, được phát hiện tử vong bên trong một căn lều tại khu định cư tự phát ở ngoại ô thủ đô Pretoria, tỉnh Gauteng.

Theo thông tin từ cảnh sát, lực lượng chức năng nhận được tin báo vào khoảng 7h30 sáng giờ địa phương. Khi đến hiện trường, các sĩ quan phát hiện toàn bộ 9 nạn nhân đều có vết thương do đạn bắn.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân vụ xả súng chưa được xác định và chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

Một sĩ quan thuộc Cảnh sát Nam Phi (SAPS). Ảnh: GroundUp

Trong vụ việc thứ hai, 8 người đàn ông được phát hiện tử vong bên trong một chiếc ô tô tại khu vực bán nông thôn gần thành phố Pietermaritzburg, tỉnh KwaZulu-Natal, miền đông Nam Phi. Chiếc xe có nhiều vết đạn, trong khi các nạn nhân đều bị bắn nhiều phát.

Nhà chức trách đang điều tra động cơ gây án và xác minh danh tính các nạn nhân.

Đại tá Robert Netshiunda, người phát ngôn cảnh sát tỉnh KwaZulu-Natal, cho biết những vụ xả súng tương tự từng xảy ra tại địa phương với nhiều nguyên nhân khác nhau như trộm cắp gia súc, tranh chấp liên quan đến ma túy và bạo lực trong ngành vận tải taxi.

Hồi tháng 9, ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong hai vụ xả súng hàng loạt tại các tỉnh Gauteng và Western Cape.

Trong nhiều năm, Nam Phi luôn nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới với khoảng 36-45 vụ trên mỗi 100.000 dân mỗi năm.